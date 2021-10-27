В среду, 27 октября, в Мадрид на стадионе «Кампо-де-Вальекас» состоится матч одиннадцатого тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграют мадридский «Райо Вальекано» и каталонская «Барселона». Стартовый свисток валенсийского арбитра Антонио Мигель Матеу Лаоса прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Райо Вальекано



С недавних пор каталонская «Барселона» ведет соседские отношения по турнирной таблице с мадридским клубом, вот только нынешнее положение «блаугранас» не позволяет сделать так, чтобы это был «Реал». Приходится команде Рональда Кумана довольствоваться компанией «пчел» Андони Ираолы, которые по итогам прошлого сезона с боями прорвались в Примеру, а теперь заняты исключительно тем, что пытаются восстановить в памяти опыт выступлений в «элите» спустя два года своего отсутствия.

Стоит сказать, что «великаны» вполне уверенно себя чувствуют уже со стартовых туров нового сезона, поэтому спокойно разменивают успешные и неудачные результаты в противостояниях со своими оппонентами. К примеру, «Райо» с одинаковой долей вероятности может уступить «Осасуне» (0:1), но при этом обыграть на выезде баскский «Атлетик» (2:1) – там, где и «Барселона» с «Реалом» не всегда уходят с максимумом набранных очков. В целом, коллектив у Ираолы уж очень нестабильный, но в этом и заключается его сила, которую теперь осталось еще научиться грамотно применять.

Барселона



Каталонцы будут играть со второй командой из столицы Испании на отрезке в одну неделю. Про El Clasico на прошлых выходных говорилось достаточно много во всевозможных спортивных изданиях, но для нас теперь важен только один вывод из увиденного – «Барселона» проиграла непримиримому сопернику на своем поле (1:2), рисковав при этом уйти с поля без забитых голов перед родной публикой, чего не случалось уже очень давно. Третье поражение за последние пять матчей – наставника любого калибра из стана «блаугранас» мгновенно бы выставили за дверь за подобные результаты, но Рональд Куман избегает подобной участи только лишь по той причине, что совершенно неясно, кто рискнет взять под руководство коллектив с настолько глубокими проблемами.

«Барселона» находится на волне последствий серьезного кризиса в структуре клубного управления, но при этом выхода из сложившейся ситуации в ближайшее время не предвидится. Каталонцы во всей этой истории вынуждены также думать и о противостояниях на международной арене, так как на следующей неделе им предстоит лететь в Киев на ответный матч против «Динамо», и, скорее всего, до этой игры нидерландский наставник останется у руля основной команды. Впрочем, Жоан Лапорта точно не принадлежит к категории людей с непробиваемой нервной системой, поэтому очередная ошибка для Кумана может иметь фатальные последствия.

Ориентировочные составы



«Райо Вальекано»: Димитриевски – Гарсия, Катена, Мараш, Эрнандес – Лопес, Сисс – Гарсия, Трехо, Балию – Нтека.

«Барселона»: тер Штеген – Альба, Мингеса, Гарсия, Дест – Коутиньо, Бускетс, Гави, Роберто – Депай, Агуэро.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре каталонцы должны забирать три очка, как это неизменно делали последние 19 лет отношений со своими соперниками. Нашей ставкой будет позиция – «Барселона» победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.70 по линии Parimatch.

27 октября, среда