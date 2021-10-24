10-й тур
Барселона
1 : 2
Реал Мадрид
24.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Анчелотти впервые победил на Камп Ноу. Реал выиграл Эль Класико

«Барселона» не сумела дома улучшить свое турнирное положение

  • 24.10.2021 19:12
  • 618 просмотров
  • 1 комментарий
Анчелотти впервые победил на Камп Ноу. Реал выиграл Эль Класико
© Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Испанская Ла Лига. 10 тур. 

«Барселона» - «Реал» - 1:2.

 Агуэро, 90+7 - Алаба, 32, Васкес, 90+3.

 Пике, 58 - Менди, 80.

«Барселона»: тер Штеген - Мингеса (Коутиньо, 46), Пике, Эрик Гарсия, Альба - Гави (Л. де Йонг, 85), Бускетс, Ф. де Йонг  (Серхи Роберто, 77) - Дест, Депай, Фати (Агуэро, 74).

«Реал»: Куртуа - Васкес, Милитао , Алаба, Ф. Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Родриго (Вальверде, 72, Карвахаль, 90+1), Бензема, Винисиус Жуниор.

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес.

Стадион: «Камп Ноу» (Барселона, Испания).

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Сергей Рипьюк, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
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    StringerBell
    online
    StringerBell, 24.10.2021 19:22
    0
    Реал как Реал, а Барселона если раньше был класс игры, но не было духа, если проигрывали то в сопли сразу, а сейчас нету того класса игры, но воевали до последнего, хорошая играя, на фоне последних Эль Классико так вообще огонь можно сказать ! Реал с победой, HALA MADRID !
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