Анчелотти впервые победил на Камп Ноу. Реал выиграл Эль Класико

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...
Испанская Ла Лига. 10 тур.
«Барселона» - «Реал» - 1:2.
Агуэро, 90+7 - Алаба, 32, Васкес, 90+3.
Пике, 58 - Менди, 80.
«Барселона»: тер Штеген - Мингеса (Коутиньо, 46), Пике, Эрик Гарсия, Альба - Гави (Л. де Йонг, 85), Бускетс, Ф. де Йонг (Серхи Роберто, 77) - Дест, Депай, Фати (Агуэро, 74).
«Реал»: Куртуа - Васкес, Милитао , Алаба, Ф. Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Родриго (Вальверде, 72, Карвахаль, 90+1), Бензема, Винисиус Жуниор.
Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес.
Стадион: «Камп Ноу» (Барселона, Испания).
Сергей Рипьюк, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.