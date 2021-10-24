В воскресенье, 24 октября, состоялся матч 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором играли «Барселона» и мадридский «Реал».
Чемпионат Испании. 10-й тур.
«Барселона» - «Реал» - 1:2.
Агуеро (90+7) - Алаба (32), Васкес (90+4)
Гол Алабы
Гол Васкеса
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События матча
|90+7'
|ГОЛ ! Мяч забил Кун Агуэро (Барселона).
|90+4'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Васкес (Реал Мадрид).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Давид Алаба (Реал Мадрид).
Источник — MEGOGO
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