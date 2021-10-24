10-й тур
Барселона
1 : 2
Реал Мадрид
24.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Барселона – Реал – 1:2. Победа гостей на Камп Ноу. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 10-го тура Ла-Лиги

  • 24.10.2021 18:59
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Барселона – Реал – 1:2. Победа гостей на Камп Ноу. Видеообзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 24 октября, состоялся матч 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором играли «Барселона» и мадридский «Реал».

Чемпионат Испании. 10-й тур. 

«Барселона» - «Реал» - 1:2.

 Агуеро (90+7) - Алаба (32), Васкес (90+4)

Гол Алабы

Гол Васкеса

(новость обновляется)

События матча
90+7' ГОЛ ! Мяч забил Кун Агуэро (Барселона).
90+4' ГОЛ ! Мяч забил Лукас Васкес (Реал Мадрид).
32' ГОЛ ! Мяч забил Давид Алаба (Реал Мадрид).

Источник — MEGOGO

(4 голоса)

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