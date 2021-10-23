10-й тур испанской Ла Лиги подарит нам главное блюдо всего чемпионата Испании – «Эль Класико», которое в этот раз состоится на «Камп Ноу». Турнирная ситуация и стадия сезона сейчас не те, чтобы говорить о том, что предстоящий матч станет ключевым в борьбе за чемпионство, но поединки «Барселоны» против «Реала» - это всегда что-то особенное.

«Барселона»

Вся испанская пресса только то и делает, что пишет о кризисе «Барселоны» и возможной отставке главного тренера команды Рональда Кумана. И если в Лиге чемпионов каталонцы стартовали катастрофически, то в Ла Лиге ситуация не такая ужасная, как кажется. Да, «Барселона» пока что идет только седьмой, однако от главных конкурентов в борьбе за чемпионство, мадридских «Реала» и «Атлетико», отстает всего на два очка.

Календарь в Ла Лиге у команды Кумана сейчас непростой. Перед паузой на матчи сборных каталонцы проиграли 0:2 тому же «Атлетико», о сразу после паузы дома разобрались с кризисной «Валенсией» - 3:1.

Как и «Реал», «Барселона» в середине недели уже была в центре внимания украинских болельщиков. В третьем туре Лиги чемпионов каталонцы дома обыграли 1:0 «Динамо». Минимальный счет матча не совсем отображает того, насколько тотальным было преимущество «Барселоны» - создать у ворот соперника киевляне не смогли практически ничего.

Так или иначе, к матчу с «Реалом» каталонцы подходят в хорошем настроении и с какими-то признаками выхода из кризиса. Но в далеко не оптимальном составе. Да, Ансу Фати и Филиппе Коутиньо восстановились после травм, но по-прежнему в лазарете Усман Дембеле и Мартин Брэйтуэйт, а участие в матче Педри и Жорди Альбы под вопросом.

«Реал»

«Реал» после паузы на матчи сборных пропускал тур в Ла Лиге: матч с «Атлетико» из Бильбао был перенесен из-за того, что многие игроки «Реала» участвовали в южноамериканском отборе на ЧМ и слишком поздно вернулись в расположение клуба.

А уже во вторник украинские любители футбола имели возможность понаблюдать за командой Карло Анчелотти в Киеве. «Меренгес» в третьем туре Лиги чемпионов прошлись катком по «Шахтеру» Роберто Де Дзерби, заставив всех забыть о сенсационном домашнем поражении от «Шерифа» во втором туре. И с попаданием в плей-офф у «Реала» намного меньше проблем, чем у «Барселоны».

Однако говорить о том, что сезон для «Реала» складывается идеально, тоже не стоит. «Барселону», которую не критикует сейчас только ленивый, мадридцы опережают всего на два очка, а перед паузой на матчи сборных команда Анчелотти в двух турах Ла Лиги набрала всего одно очко: ничья с «Вильярреалом» и поражение от другого каталонского клуба, «Эспаньола». Фактор выездного поля и перелет в далекий и холодный Киев также снижают шансы «Реала» в предстоящем матче.

Как и его коллега Рональд Куман, Анчелотти также не может рассчитывать в предстоящем матче на боевой состав. Опять травмированы Эден Азар и Гарет Бэйл, также в лазарете Дани Карвахаль, Иско, Лука Йович и Дани Себальос.

История встреч

К данному моменту «Барселона» и «Реал» встречались между собой в Ла Лиге 182 раза. Минимальное преимущество на стороне «Реала» - 75 побед против 72. И лишь 35 матчей завершились вничью. Разница голов – 293-290 в пользу «Реала».

Прогноз на противостояние

Букмекеры считают шансы команд в предстоящем матче практически равными, отдавая «Реалу» лишь небольшое преимущество. Мы считаем такую сбалансированную оценку справедливой, поэтому наш прогноз – ничья, коэффициент 3,9.

24 октября, воксресенье