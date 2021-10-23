В воскресенье, 24 октября, состоится матч 10 тура испанской Ла Лиги, в котором будут играть «Барселона» и мадридский «Реал». Очередное «Эль Классико» состоится в Барселоне на поле стадиона «Камп Ноу», начало - в 17:15 по киевскому времени.

Среди недели обе команды встречались с украинскими в групповом этапе Лиги чемпионов. «Барселона» скромно по счету, но уверенно по игре переиграла киевское «Динамо» (1:0), а «Реал» нанес сокрушительное поражение «Шахтеру» со счетом 5:0. В обоих матчах было видно, что испанские гранды берегут силы на воскресную игру, ведь там ставки совсем другие - мадридская команда находится на третьем месте, каталонцы - на седьмом, поэтому надо исправлять ситуацию. Фаворитом выглядят подопечные Анчелотти, ведь в Каталонии хватает своих нефутбольных проблем в руководстве, которые бросают свою тень и на футбольное поле. Однако в «Эль Классико» текущая форма команд редко играет роль, на первый план выходят заряженность и желание победить в принципиальном матче.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» - «Реал».