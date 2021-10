Рональд КУМАН: «Хотим, чтобы Дембеле остался. Он — важный игрок»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман надеется, что 24-летний французский вингер Усман Дембеле продлит контракт с каталонским клубом.

«Мы хотим, что Усман Дембеле остался с нами, он — важный игрок, наша задача — убедить его продлить контракт. Если он не согласится, мы должны будет на это отреагировать наилучшим образом. Но мы еще не определились с нашей стратегией на случай, если он не продлит контракт», — сказал Куман.

В текущем сезоне Дембеле еще не провел ни одного матча за «Барселону» из-за травмы. Контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Barcelona manager Ronald Koeman: “We want Ousmane Dembélé to stay with us, he is an important player, our goal is for him to renew. If he does not, we will have to react in the best possible way. We have not decided our strategy in case he does not renew”. 🔵🇫🇷 #FCB @barcacentre