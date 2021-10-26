Рональд КУМАН: «Хотим, чтобы Дембеле остался. Он — важный игрок»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман надеется, что 24-летний французский вингер Усман Дембеле продлит контракт с каталонским клубом.

«Мы хотим, что Усман Дембеле остался с нами, он — важный игрок, наша задача — убедить его продлить контракт. Если он не согласится, мы должны будет на это отреагировать наилучшим образом. Но мы еще не определились с нашей стратегией на случай, если он не продлит контракт», — сказал Куман.

В текущем сезоне Дембеле еще не провел ни одного матча за «Барселону» из-за травмы. Контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до лета 2022 года.