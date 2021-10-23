ФОТО. Пеле поздравил себя с днем рождения

Сегодня, 23 октября легенда мирового футбола, Пеле, отмечает свой 81-й день рождения. 3-кратный чемпион мира поздравил сам себя в Твиттере:
«Приближается мой день рождения. Вы уже приготовили торт?», - написано в твите, который датирован еще 22 октября.
Meu aniversário está chegando! E aí, já prepararam o bolo?— Pelé (@Pele) October 22, 2021
//
My birthday is coming! So, have you prepared the cake? pic.twitter.com/nL0FsBZsEZ
Лишь в начале октября Пеле был выписан из больницы, где перенес операцию на толстой кишке.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.