ФОТО. Пеле поздравил себя с днем рождения

Сегодня, 23 октября легенда мирового футбола, Пеле, отмечает свой 81-й день рождения. 3-кратный чемпион мира поздравил сам себя в Твиттере:

«Приближается мой день рождения. Вы уже приготовили торт?», - написано в твите, который датирован еще 22 октября.

Meu aniversário está chegando! E aí, já prepararam o bolo?



//



My birthday is coming! So, have you prepared the cake? pic.twitter.com/nL0FsBZsEZ