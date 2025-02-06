В Бразилии умер титулованный одноклубник Пеле

На 84-м году жизни скончался бывший игрок «Сантоса» и сборной Бразилии Антонио Лима.

В 16-летнем возрасте он подписал свой первый профессиональный контракт с клубом «Жувентус Сан-Паулу». Через три года стал игроком «Сантоса», с которым выиграл немало трофеев.

Антонио Лима был универсальным футболистом, играл как в обороне, так и в полузащите. Известно, что в матче против греческого «Панатинаикоса» он сменил пять позиций на поле.

Вместе с «Сантосом» дважды выигрывал Кубок Либертадорес. В 1963 году в финальном матче против «Бока Хуниорс» Лима забил победный мяч, а команда одержала победу со счетом 3:2 (ответная игра завершилась победой «Сантоса» 2:1).

Также дважды выигрывал Межконтинентальный кубок. 19 сентября 1962 года забил в ворота «Бенфики» (3:2) (второй матч «Сантос» выиграл со счетом 5:2), а через год отметился голом в финале против «Милана» (4:2). Тот финал состоял из трех матчей: в первой игре победили итальянцы (4:2), во второй «Сантос» взял реванш, а третий решающий матч завершился со счетом 1:0 в пользу бразильцев.

Завершал карьеру в любительской команде «Португеза Сантиста».

Участвовал в чемпионате мира 1966 года в Англии, где сборная Бразилии сенсационно не вышла из группы. Всего за национальную команду Лима провел 13 матчей и забил 4 гола.

На его счету 696 матчей в футболке «Сантоса» и 65 забитых мячей.