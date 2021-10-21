Источник: Паулу Фонсека в ближайшее время возглавит клуб АПЛ

Португальский коуч провел переговоры с английским клубом «Ньюкасл»

  • 21.10.2021 23:23
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Источник: Паулу Фонсека в ближайшее время возглавит клуб АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Бывший главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека в ближайшее время вернется к активной работе.

Португальский коуч ведет заключительную стадию переговоров с английским клубом «Ньюкасл» и близок к тому, чтобы возглавить этот клуб АПЛ.

По данным журналиста-инсайдера Николо Скиры, контракт Фонсеки с «сороками» буде действовать 3 года. Напомним, до лета 2021 года португалец возглавлял итальянскую «Рому».

Источник — Twitter

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