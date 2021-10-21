Источник: Паулу Фонсека в ближайшее время возглавит клуб АПЛ

Бывший главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека в ближайшее время вернется к активной работе.
Португальский коуч ведет заключительную стадию переговоров с английским клубом «Ньюкасл» и близок к тому, чтобы возглавить этот клуб АПЛ.
По данным журналиста-инсайдера Николо Скиры, контракт Фонсеки с «сороками» буде действовать 3 года. Напомним, до лета 2021 года португалец возглавлял итальянскую «Рому».
Paulo #Fonseca to #Newcastle as new coach is at the final stage. Ready 3-years contract. No surprise here and confirmed since the last October 12! #transfers #NUFC https://t.co/G1I90fMJFd— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 21, 2021
Источник — Twitter
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