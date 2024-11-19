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  4. Сербия – Дания – 0:0. Битва за плей-офф Лиги наций. Видеообзор матча
Лига наций УЕФА. Лига A
Сербия
18.11.2024 21:45 – FT 0 : 0
Дания
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Лига наций
19 ноября 2024, 02:30 | Обновлено 19 ноября 2024, 03:19
26
0

Сербия – Дания – 0:0. Битва за плей-офф Лиги наций. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций

19 ноября 2024, 02:30 | Обновлено 19 ноября 2024, 03:19
26
0
Сербия – Дания – 0:0. Битва за плей-офф Лиги наций. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 18 ноября прошли поединки 6-го тура Лиги наций.

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Сборная Дании удержала нужную ей ничью в выездном матче против команды Сербии (0:0) и получила пропуск в плей-офф.

Испания (16 очков) и Дания (8) вышли в четвертьфиналы, Сербия (7) в плей-офф получит шанс остаться в Лиге A, Швейцария (4) выбыла во второй дивизион.

⚽️ Лига наций. 6-й тур, 18 ноября

21:45. Сербия – Дания – 0:0

Удаление: Страхиня Павлович, 90+5 (Сербия)

Видеообзор матча

События матча

90’ +5
Страхиня Павлович (Сербия) получает красную карточку.
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Лига наций сборная Сербии по футболу сборная Дании по футболу удаление (красная карточка) Страхиня Павлович видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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