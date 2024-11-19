Вечером 18 ноября прошли поединки 6-го тура Лиги наций.

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Сборная Дании удержала нужную ей ничью в выездном матче против команды Сербии (0:0) и получила пропуск в плей-офф.

Испания (16 очков) и Дания (8) вышли в четвертьфиналы, Сербия (7) в плей-офф получит шанс остаться в Лиге A, Швейцария (4) выбыла во второй дивизион.

⚽️ Лига наций. 6-й тур, 18 ноября

21:45. Сербия – Дания – 0:0

Удаление: Страхиня Павлович, 90+5 (Сербия)

Видеообзор матча