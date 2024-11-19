ФОТО. Девушка игрока Шахтера и другие красавицы снялись для Playboy

Футболистки харьковского «Металлиста 1925» снялись для украинского издания журнала «Playboy».

Вероника Кожухари и другие футболистки клуба станут героинями нового номера.

Напомним, что Кожухари встречается з вратарем «Шахтера» Владиславом Кравцом и очень любит фотосессии.

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Дату публикации фотографий пока держат в секрете, но обещают, что это случится очень скоро.

Влад Иваненко, главный редактор издания, показал несколько кадров: