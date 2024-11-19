ФОТО. Девушка игрока Шахтера и другие красавицы снялись для Playboy
Металлист 1925 устроил горячую фотосессию для своих футболисток
Футболистки харьковского «Металлиста 1925» снялись для украинского издания журнала «Playboy».
Вероника Кожухари и другие футболистки клуба станут героинями нового номера.
Напомним, что Кожухари встречается з вратарем «Шахтера» Владиславом Кравцом и очень любит фотосессии.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Дату публикации фотографий пока держат в секрете, но обещают, что это случится очень скоро.
Влад Иваненко, главный редактор издания, показал несколько кадров:
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