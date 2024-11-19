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19 ноября 2024, 02:12 | Обновлено 19 ноября 2024, 02:14
372
0

ФОТО. Девушка игрока Шахтера и другие красавицы снялись для Playboy

Металлист 1925 устроил горячую фотосессию для своих футболисток

19 ноября 2024, 02:12 | Обновлено 19 ноября 2024, 02:14
372
0
ФОТО. Девушка игрока Шахтера и другие красавицы снялись для Playboy
Instagram. Вероника Кожухари

Футболистки харьковского «Металлиста 1925» снялись для украинского издания журнала «Playboy».

Вероника Кожухари и другие футболистки клуба станут героинями нового номера.

Напомним, что Кожухари встречается з вратарем «Шахтера» Владиславом Кравцом и очень любит фотосессии.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Дату публикации фотографий пока держат в секрете, но обещают, что это случится очень скоро.

Влад Иваненко, главный редактор издания, показал несколько кадров:

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фото lifestyle Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Украины по футболу среди женщин Металлист 1925
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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