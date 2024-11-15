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  4. ФОТО. Футболистка харьковского Металлиста 1925 показала свою красоту
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15 ноября 2024, 03:06 |
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0

ФОТО. Футболистка харьковского Металлиста 1925 показала свою красоту

Вероника Кожухари – одна из самых красивых футболисток, играющих в чемпионате Украины

15 ноября 2024, 03:06 |
50
0
ФОТО. Футболистка харьковского Металлиста 1925 показала свою красоту
Instagram. Вероника Кожухари

Футболистка женской команды «Металлист 1925» Вероника Кожухари опубликовала красивые снимки своего последнего фотосета.

26-летняя девушка показала себя во всей красе, привлекая дополнительное внимание к чемпионату Украины среди женщин.

Молдованка встречается с 19-летним голкипером донецкого «Шахтера» и юношеской сборной Украины Владиславом Кравцом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Также девушка является игроком женской национальной сборной Молдовы.

«Невероятно красива», «Очаровательная красавица» – вот так подписчики Вероники одарили её после публикации великолепных снимков фотографки Марии Кальчук.

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фото lifestyle Металлист 1925 женский футбол девушки чемпионат Украины по футболу среди женщин
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Sport.ua
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