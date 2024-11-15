ФОТО. Футболистка харьковского Металлиста 1925 показала свою красоту

Футболистка женской команды «Металлист 1925» Вероника Кожухари опубликовала красивые снимки своего последнего фотосета.

26-летняя девушка показала себя во всей красе, привлекая дополнительное внимание к чемпионату Украины среди женщин.

Молдованка встречается с 19-летним голкипером донецкого «Шахтера» и юношеской сборной Украины Владиславом Кравцом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Также девушка является игроком женской национальной сборной Молдовы.

«Невероятно красива», «Очаровательная красавица» – вот так подписчики Вероники одарили её после публикации великолепных снимков фотографки Марии Кальчук.