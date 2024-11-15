ФОТО. Футболистка харьковского Металлиста 1925 показала свою красоту
Вероника Кожухари – одна из самых красивых футболисток, играющих в чемпионате Украины
Футболистка женской команды «Металлист 1925» Вероника Кожухари опубликовала красивые снимки своего последнего фотосета.
26-летняя девушка показала себя во всей красе, привлекая дополнительное внимание к чемпионату Украины среди женщин.
Молдованка встречается с 19-летним голкипером донецкого «Шахтера» и юношеской сборной Украины Владиславом Кравцом.
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Также девушка является игроком женской национальной сборной Молдовы.
«Невероятно красива», «Очаровательная красавица» – вот так подписчики Вероники одарили её после публикации великолепных снимков фотографки Марии Кальчук.
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