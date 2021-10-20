Шанс для Фонсеки в АПЛ? Ньюкасл проведет переговоры с экс-тренером Шахтера

По информации Sky Sports, владельцы «Ньюкасла» на этой неделе планируют провести переговоры с экс-наставником «Шахтера» Паулу Фонсекой.
Тренер находится без работы после ухода из «Ромы», а «Ньюкасл», который сменил владельца и теперь обладает огромными финансовыми возможностями, уволил наставника Стива Брюса.
Ранее жена Фонсеки подтвердила, что тренер был близок к переходу в «Тоттенхэм», но все сорвалось в последний момент.
Теперь у Паулу будет шанс перебраться в АПЛ, однако «Ньюкасл», который находится на дне таблицы, рассматривает кандидатуры и более статусных тренеров, включая Зинедина Зидана и Антонио Конте.
Источник — Sky Sports
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