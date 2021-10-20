Шанс для Фонсеки в АПЛ? Ньюкасл проведет переговоры с экс-тренером Шахтера

Фонсека может перебраться в АПЛ

  • 20.10.2021 17:10
  • 513 просмотров
  • 1 комментарий
Шанс для Фонсеки в АПЛ? Ньюкасл проведет переговоры с экс-тренером Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации Sky Sports, владельцы «Ньюкасла» на этой неделе планируют провести переговоры с экс-наставником «Шахтера» Паулу Фонсекой.

Тренер находится без работы после ухода из «Ромы», а «Ньюкасл», который сменил владельца и теперь обладает огромными финансовыми возможностями, уволил наставника Стива Брюса.

Ранее жена Фонсеки подтвердила, что тренер был близок к переходу в «Тоттенхэм», но все сорвалось в последний момент.

Теперь у Паулу будет шанс перебраться в АПЛ, однако «Ньюкасл», который находится на дне таблицы, рассматривает кандидатуры и более статусных тренеров, включая Зинедина Зидана и Антонио Конте.

Источник — Sky Sports

(5 голосов)

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Комментарии
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    Андрій Машко
    Андрій Машко, 20.10.2021 18:13
    0
    який фонсека???
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