Катерина ФОНСЕКА: «Паулу договорился с Тоттенхэмом, готовились переезжать»

Жена Фонсеки рассказала о том, как ее муж не возглавил «Тоттенхэм»

  • 18.10.2021 18:49
  • 3912 просмотров
  • 4 комментария
Катерина ФОНСЕКА: «Паулу договорился с Тоттенхэмом, готовились переезжать»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинка Катерина Фонсека, которая является женой экс-тренера «Шахтера» Паулу Фонсеки, рассказала о том, как наставник летом почти подписал контракт с «Тоттенхэмом».

«Уже в нашем доме в Риме стояли коробки с надписью Лондон. Мы не планировали возвращаться в Украину, потому что были переговоры с «Тоттенхэмом», и переговоры увенчались успехом. Мы готовились к переезду в Англию. Это уже не начальная стадия переговоров была».

«Но у «Тоттенхэма» появился новый директор Фабио Паратичи, и стоит связывать все это с ним. Странная ситуация, когда мы уже, по сути, были в самолете на Лондон, и тут говорят, что контракт не подписывают», - сказала Фонсека.

Паулу Фонсека по итогам минувшего сезона покинул «Рому» и сейчас находится без команды. «Тоттенхэм» возглавил Нуну Санту.

Источник — Sportarena

(48 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    umnuy2
    online
    umnuy2, 18.10.2021 18:59
    +5
    фонсека не коменнтирует но как всегда курица вылезет чтобы засветиться в инстаграмм....сиди молчи радуйся жизни будешь молчать будешь умней выглядеть а так завтра вепрнёся в украину но уже без пауло
    Ссылка
    oenergo.com
    online
    oenergo.com, 18.10.2021 20:13
    +1
    Как можно было готовиться к переезду не подписав контракт?
    Ссылка
    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 18.10.2021 20:25
    0
    Личная экскортница палкинга. ФонСекель ради нее и на детей своих забил. Где зебре тоже уже подыскали, не удивлюсь если это будет новая свизда Денисова - жёнушка Валерки вечнозапасного.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
    Юрий Карпенко, 18.10.2021 19:51
    0
    Подруга думала пожить в Лондоне,а тут не судьба, домой в Украину обратно в дерьмо
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности