Катерина ФОНСЕКА: «Паулу договорился с Тоттенхэмом, готовились переезжать»

Украинка Катерина Фонсека, которая является женой экс-тренера «Шахтера» Паулу Фонсеки, рассказала о том, как наставник летом почти подписал контракт с «Тоттенхэмом».

«Уже в нашем доме в Риме стояли коробки с надписью Лондон. Мы не планировали возвращаться в Украину, потому что были переговоры с «Тоттенхэмом», и переговоры увенчались успехом. Мы готовились к переезду в Англию. Это уже не начальная стадия переговоров была».

«Но у «Тоттенхэма» появился новый директор Фабио Паратичи, и стоит связывать все это с ним. Странная ситуация, когда мы уже, по сути, были в самолете на Лондон, и тут говорят, что контракт не подписывают», - сказала Фонсека.

Паулу Фонсека по итогам минувшего сезона покинул «Рому» и сейчас находится без команды. «Тоттенхэм» возглавил Нуну Санту.