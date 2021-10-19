Источник: владельцы Ньюкасла близки к покупке Интера

Чемпионы Италии могут сменить владельца

  • 19.10.2021 12:26
  • 689 просмотров
  • 0 комментариев
Источник: владельцы Ньюкасла близки к покупке Интера
© Getty Images/Global Images Ukraine

Саудовский принц Мохаммед Бин Салман и Публичный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии, которые недавно приобрели клуб АПЛ «Ньюкасл», в ближайшее время могут стать владельцами еще одного клуба.

Речь идет о чемпионе Италии, миланском «Интере». По информации португальского инсайдера Педро Алмейды, сделка близка к завершению. На прошлой неделе аналогичную информацию опубликовала миланская газета Libero.

Сейчас владельцем «Интера» является китайская корпорация «Suning Group». В последнее время она испытывает серьезные финансовые трудности из-за последствий пандемии коронавируса.

Сегодня «Интер» в третьем туре Лиги чемпионов примет «Шериф».

Источник — Twitter

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности