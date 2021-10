Источник: владельцы Ньюкасла близки к покупке Интера

Саудовский принц Мохаммед Бин Салман и Публичный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии, которые недавно приобрели клуб АПЛ «Ньюкасл», в ближайшее время могут стать владельцами еще одного клуба.

Речь идет о чемпионе Италии, миланском «Интере». По информации португальского инсайдера Педро Алмейды, сделка близка к завершению. На прошлой неделе аналогичную информацию опубликовала миланская газета Libero.

Сейчас владельцем «Интера» является китайская корпорация «Suning Group». В последнее время она испытывает серьезные финансовые трудности из-за последствий пандемии коронавируса.

Сегодня «Интер» в третьем туре Лиги чемпионов примет «Шериф».

Mohammed Bin Salman, the prince who bought Newcastle, is close to buying Internazionale. ⚫🔵 #Inter #NUFC