Интер Милан

«Интер» в важнейшем для себя матче 3-го раунда группового этапа Лиги чемпионов примет «Шериф». Игра состоится 19 октября, начало в 22:00.
Интер
Миланская команда после проблем в межсезонье, когда «Интер» покинули тренер и ряд ключевых игроков, держится довольно неплохо. В чемпионате Италии команда находится в топ-3, хотя уже отстает от лидера «Наполи» на 7 очков. Довольно непросто все в Лиге чемпионов, где «Интер» сперва проиграл «Реалу», а затем сыграл вничью с «Шахтером».
Теперь команду ждут два противостояния с «Шерифом».
Казалось бы - гарантированные 6 очков. Но именно «Шериф» сейчас сенсационно лидирует в группе с 6 очками. «Интер», безусловно, сильнее и должен спокойно брать свое, но психологически футболисты Симоне Индзаги наверняка опасаются после того, как скромный коллектив из Молдовы обыграл «Шахтер» и «Реал».
Отметим, что у миланцев сейчас сложный календарь: команда, проиграв «Лацио» в чемпионате, сыграет с «Шерифом», а затем встретится с «Ювентусом».
Шериф
Команда украинского наставника Юрия Вернидуба устраивает сенсации в Лиге чемпионов, а вот в чемпионате Молдовы идет на 3-м месте, уступая лидеру «Петрокубу» 6 очков. Правда, у «Шерифа» есть целых три матча в запасе, поэтому волноваться Вернидубу пока не стоит.
Естественно, нельзя рассчитывать, что «Шериф» продолжит уверенно побеждать грандов европейского футбола, но если гости смогут продержаться первые минут 25-30, то все возможно.
«Шериф» имеет неплохие шансы весной оказаться в Лиге Европы. Перед игрой обе команды не имеют серьезных кадровых потерь и на поле должны выйти все сильнейшие.
19 октября, вторник
|Интер - Шериф
|Милан. Старт в 22:00
|Трансляция на сервисе Megogo
|Прогноз Sport.ua — 3:0
Источник — Sport.ua
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