Интер Милан

«Интер» в важнейшем для себя матче 3-го раунда группового этапа Лиги чемпионов примет «Шериф». Игра состоится 19 октября, начало в 22:00.

Интер

Миланская команда после проблем в межсезонье, когда «Интер» покинули тренер и ряд ключевых игроков, держится довольно неплохо. В чемпионате Италии команда находится в топ-3, хотя уже отстает от лидера «Наполи» на 7 очков. Довольно непросто все в Лиге чемпионов, где «Интер» сперва проиграл «Реалу», а затем сыграл вничью с «Шахтером».

Теперь команду ждут два противостояния с «Шерифом».

Казалось бы - гарантированные 6 очков. Но именно «Шериф» сейчас сенсационно лидирует в группе с 6 очками. «Интер», безусловно, сильнее и должен спокойно брать свое, но психологически футболисты Симоне Индзаги наверняка опасаются после того, как скромный коллектив из Молдовы обыграл «Шахтер» и «Реал».

Отметим, что у миланцев сейчас сложный календарь: команда, проиграв «Лацио» в чемпионате, сыграет с «Шерифом», а затем встретится с «Ювентусом».

Шериф

Команда украинского наставника Юрия Вернидуба устраивает сенсации в Лиге чемпионов, а вот в чемпионате Молдовы идет на 3-м месте, уступая лидеру «Петрокубу» 6 очков. Правда, у «Шерифа» есть целых три матча в запасе, поэтому волноваться Вернидубу пока не стоит.

Естественно, нельзя рассчитывать, что «Шериф» продолжит уверенно побеждать грандов европейского футбола, но если гости смогут продержаться первые минут 25-30, то все возможно.

«Шериф» имеет неплохие шансы весной оказаться в Лиге Европы. Перед игрой обе команды не имеют серьезных кадровых потерь и на поле должны выйти все сильнейшие.

19 октября, вторник