Юрий ВЕРНИДУБ: «Достойно сыграли с Интером. Не только оборонялись»

Украинский наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб оценил поражение в матче Лиги чемпионов против «Интера» со счетом 1:3.

«Хороший матч против большой команды. Мы пытались играть в футбол, выглядели достойно. Не только оборонялись, но и атаковали».

«Забили красивый гол и имели другие моменты. Благодарен ребятам за игру, за их старание. Боролись до конца», - сказал Вернидуб.

«Шериф» набрал 6 очков и все еще лидирует в группе.