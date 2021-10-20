Юрий ВЕРНИДУБ: «Достойно сыграли с Интером. Не только оборонялись»

Первое поражение «Шерифа» в группе Лиги чемпионов

  • 20.10.2021 01:05
  • 285 просмотров
  • 3 комментария
Юрий ВЕРНИДУБ: «Достойно сыграли с Интером. Не только оборонялись»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб оценил поражение в матче Лиги чемпионов против «Интера» со счетом 1:3.

«Хороший матч против большой команды. Мы пытались играть в футбол, выглядели достойно. Не только оборонялись, но и атаковали».

«Забили красивый гол и имели другие моменты. Благодарен ребятам за игру, за их старание. Боролись до конца», - сказал Вернидуб.

«Шериф» набрал 6 очков и все еще лидирует в группе.

Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Bibenco
    online
    Bibenco, 20.10.2021 01:24
    +1
    Шериф отличная команда. Если Вернидубу дадут поработать с ней пару лет, мало никому не будет казаться.
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    Bibenco
    online
    Bibenco, 20.10.2021 01:26
    0
    Я смотрел вторую половину первого тайма. Блевотин первого тайма в исполнении Шахтера и Реала невозможно было смотреть.
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    dmitsitnik
    dmitsitnik, 20.10.2021 01:15
    -1
    Тролль
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