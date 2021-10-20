Интер – Шериф – 3:1. Первая неудача Вернидуба. Видео голов и обзор матча

19 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов. Итальянский «Интер» победил «Шериф» из Молдовы со счетом 3:1.
Команда Юрия Вернидуба потерпела первое поражение в ЛЧ, однако остается в лидерах (6 очков из 9).
Лига чемпионов
Группа D. 3-й тур
Интер (Италия) – Шериф (Молдова) – 3:1
Голы: Джеко, 34, Видаль, 58, Де Врей, 67 – Тилль, 52.
ГОЛ! 1:0. Джеко, 34 мин.
ГОЛ! 1:1. Тилль, 52 мин.
ГОЛ! 2:1. Видаль, 58 мин.
ГОЛ! 3:1. Де Врей, 67 мин.
События матча
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Стефан де Врей (Интер Милан).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Артуро Видаль (Интер Милан).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Тилл (Шериф).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).
Источник — Sport.ua
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