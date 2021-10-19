Интер Милан
3 : 1
Шериф
19.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Первое поражение Вернидуба. Интер справился с Шерифом в Лиге чемпионов

У хозяев поля отличились Джеко, Видаль и Де Врей

  • 19.10.2021 23:53
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  • 7 комментариев
Первое поражение Вернидуба. Интер справился с Шерифом в Лиге чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

19 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов. Итальянский «Интер» победил «Шериф» из Молдовы со счетом 3:1.

Команда Юрия Вернидуба потерпела первое поражение в ЛЧ, до того неожиданно победив дома «Шахтер» (2:0) и на выезде «Реал» (2:1).

Лига чемпионов

Группа D. 3-й тур

Интер (Италия)  Шериф  (Молдова)  3:1

Голы: Джеко, 34, Видаль, 58, Де Врей, 67 – Тилль, 52.

«Интер»: Ханданович, де Врей, Димарко (Бастони, 53), Шкриньяр, Дюмфрис, Видаль (Гальярдини, 75), Брозович (Коларов, 85), Барелла, Джеко (Санчес, 75), Перишич (Сенси, 85), Мартинес.

«Шериф»: Челядник, Бруну, Кристиану, Дуланто, Арболеда, Костанца, Коловос (Кожокару, 84), Тилль, Аддо (Николов, 75), Траоре (Кожокарь, 90), Кастаньеда (Раделич, 46).

Предупреждения: Димарко, 51. Кожокару, 88.

Судья: Маккели (Нидерланды).

19 октября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

Турнирная таблица

События матча
67' ГОЛ ! Мяч забил Стефан де Врей (Интер Милан).
58' ГОЛ ! Мяч забил Артуро Видаль (Интер Милан).
52' ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Тилл (Шериф).
34' ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).

Источник — Sport.ua

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 19.10.2021 23:55
    +9
    Не много не повезло. Но кому то сегодня не повезло больше
    Ссылка
    Серж р
    online
    Серж р, 19.10.2021 23:57
    +6
    Алексей Голяченко, 19.10.2021 23:55
    Не много не повезло. Но кому то сегодня не повезло больше
    Реалу? Что не забил 10?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 20.10.2021 00:14
    +3
    Серж р, 19.10.2021 23:57
    Реалу? Что не забил 10?
    Закарпатфан уже дал понять что продолжение состоится в Мадриде
    Ссылка
    Kapitoshka
    Kapitoshka, 20.10.2021 00:06
    +2
    То чувство когда 0.7л ( 0-7) Душу не греют (для не понятливых см. в таблицу)
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 20.10.2021 00:06
    +2
    А с ним и можно попрощаться с шансами взять 3 место
    Ссылка
    Bibenco
    online
    Bibenco, 20.10.2021 00:51
    +1
    Шериф обеспечил себе евровесну в ЛЕ, и теперь может спокойно наигрывать схемы с лучшими командами Европы. Ну а то, что опять обыграют Шахтёр, даже не сомневаюсь.
    Ссылка
    manticora1990
    online
    manticora1990, 19.10.2021 23:57 (изменен)
    -9
    Комментарий свернут. Показать
    дырявые пропустили нормально!! я про весь украинский футбол... завтра продолжение... а конец будет в Боснии)))
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