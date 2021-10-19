Первое поражение Вернидуба. Интер справился с Шерифом в Лиге чемпионов

19 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов. Итальянский «Интер» победил «Шериф» из Молдовы со счетом 3:1.
Команда Юрия Вернидуба потерпела первое поражение в ЛЧ, до того неожиданно победив дома «Шахтер» (2:0) и на выезде «Реал» (2:1).
Лига чемпионов
Группа D. 3-й тур
Интер (Италия) – Шериф (Молдова) – 3:1
Голы: Джеко, 34, Видаль, 58, Де Врей, 67 – Тилль, 52.
«Интер»: Ханданович, де Врей, Димарко (Бастони, 53), Шкриньяр, Дюмфрис, Видаль (Гальярдини, 75), Брозович (Коларов, 85), Барелла, Джеко (Санчес, 75), Перишич (Сенси, 85), Мартинес.
«Шериф»: Челядник, Бруну, Кристиану, Дуланто, Арболеда, Костанца, Коловос (Кожокару, 84), Тилль, Аддо (Николов, 75), Траоре (Кожокарь, 90), Кастаньеда (Раделич, 46).
Предупреждения: Димарко, 51. Кожокару, 88.
Судья: Маккели (Нидерланды).
19 октября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
Турнирная таблица
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Стефан де Врей (Интер Милан).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Артуро Видаль (Интер Милан).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Тилл (Шериф).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).
Источник — Sport.ua
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