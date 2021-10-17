9-й тур
НЕК Неймеген
0 : 1
Витесс
17.10.2021, FT

ВИДЕО. Жестко праздновали. Обрушилась трибуна с фанатами Витесса

Неприятный инцидент произошел после матча 9-го тура чемпионата Нидерландов

  • 17.10.2021 20:59
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ВИДЕО. Жестко праздновали. Обрушилась трибуна с фанатами Витесса
© Twitter

Неприятный инцидент произошел после матча 9-го тура чемпионата Нидерландов между командами НЕК Неймеген и «Витесс» (0:1).

Фанаты команды гостей устроили бурное празднование на стадионе «Де Гофферт» в Неймегене, в результате чего обвалилась трибуна с болельщиками.

Несмотря на это, фаны команды из Арнема продолжили приветствовать свою команду. Судя по сообщениям прессы, никто не пострадал.

ВИДЕО. Жестко праздновали. Обвалилась трибуна с фанатами Витесса

События матча
16' ГОЛ ! Мяч забил Николай Фредериксен (Витесс).

Источник — ESPN

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