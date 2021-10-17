ВИДЕО. Жестко праздновали. Обрушилась трибуна с фанатами Витесса

Неприятный инцидент произошел после матча 9-го тура чемпионата Нидерландов между командами НЕК Неймеген и «Витесс» (0:1).
Фанаты команды гостей устроили бурное празднование на стадионе «Де Гофферт» в Неймегене, в результате чего обвалилась трибуна с болельщиками.
Несмотря на это, фаны команды из Арнема продолжили приветствовать свою команду. Судя по сообщениям прессы, никто не пострадал.
ВИДЕО. Жестко праздновали. Обвалилась трибуна с фанатами Витесса
A stand full of Vitesse fans collapsed while they celebrated their victory today.— ESPN FC (@ESPNFC) October 17, 2021
Thankfully there were no reported injuries 🙏 pic.twitter.com/kYXJh2UBsP
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Николай Фредериксен (Витесс).
Источник — ESPN
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