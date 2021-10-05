В среду, 6 октября, состоится матч 1/2 финала Лиги наций, в котором путевку в решающий поединок разыграют национальные сборные Италии и Испании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Италия

Команда Роберто Манчини является действующим чемпионом Европы. Этим летом «Скуадра Адзурра» заслуженно выиграла Евро-2020, во всех матчах показав зрелищный футбол. И хотя в финальном поединке обыграть англичан удалось лишь в серии послематчевых пенальти, можно все равно с уверенностью сказать, что итальянцы по классу и слаженности действий были выше, чем все их соперники.

В групповом раунде Лиги наций Италия также не проиграла ни одного матча, однако сразу трижды сыграла вничью. Впрочем, 12 баллов оказалось вполне достаточно для того, чтобы выйти в плей-офф. От сборной Нидерландов отрыв составил всего лишь один балл, но очевидно, что подопечные Манчини рассматривали те поединки сквозь призму подготовки к Еврофоруму.

Испания

Команда Луиса Энрике на Евро-2020 также была одним из фаворитов, однако в итоге вылетела в полуфинале как раз от Италии (1:1, пен - 2:4). В том поединке путевка в решающий поединок также была разыграна в серии пенальти, где Джанлуиджи Доннарумма доказал, что не просто так считается едва ли не лучшим молодым голкипером планеты.

В Лиге наций на групповом раунде «Фурия Роха» выступала в одной группе со сборными Германии, Швейцарии и Украины. В Киеве украинцы сенсационно смогли победить испанцев (1:0), что не помешало последним финишировать первыми с 11 очками, поскольку больше подопечные Энрике в этом турнире не проигрывали.

Ориентировочные составы

Италия: Доннарумма – Ачерби, Кьеллини, Бонуччи, Палмери, Бернардески, Жоржиньо, Барелла, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Испания: Де Хеа – Гарсия, Пау Торрес, Аспиликуэта, Мартинес, Коке, Бускетс, Льоренте, Сарабия, Ферран Торрес, Оярсабаль.

6 октября, среда