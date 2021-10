Скончался экс-президент Марселя Бернар Тапи

Утром 3 октября умер бывший президент «Марселя» Бернар Тапи. Известный функционер скончался в возрасте 78 лет. Последние годы француз боролся с раком желудка.

С 1986 по 1994 годы Тапи был президентом «Марселя», который при нем стал чемпионом Франции четыре раз кряду и выиграл Лигу чемпионов — 1993.

«Марсель» выразил соболезнования семье бывшего президента клуба.

Тапи был также известен тем, что с 1990 по 1993 год был владельцем компании adidas.

Olympique de Marseille learned with deep sadness of the passing of Bernard Tapie.



He will leave a great void in the hearts of the Marseillais and will forever remain in the legend of the club.



Our condolences to his family and loved ones 🖤 pic.twitter.com/1nkrvs9WAs