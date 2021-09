Вскоре назовут претендентов на Золотой мяч. Награждение - в ноябре

Издание France Football объявило о том, что претендентов на Золотой мяч назовут 8 октября.

Церемония вручения трофея состоится 29 ноября в Париже.

В 2020 Золотой мяч не вручали из-за пандемии. В 2019 награду получил Лионель Месси.



𝘽𝙖𝙡𝙡𝙤𝙣 𝙙'𝙊𝙧 𝙞𝙨 𝙗𝙖𝙘𝙠



📆 october 8th : nominees

⚽️✨ november 29th : the 2021 Ballon d'Or ceremony at Théâtre du Châtelet of Paris#ballondor #kopatrophy #yachinetrophy pic.twitter.com/FT5Vsv47et