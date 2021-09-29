Вскоре назовут претендентов на Золотой мяч. Награждение - в ноябре

Кто выиграет престижный индивидуальный трофей?

  • 29.09.2021 21:52
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Вскоре назовут претендентов на Золотой мяч. Награждение - в ноябре
© Getty Images/Global Images Ukraine

Издание France Football объявило о том, что претендентов на Золотой мяч назовут 8 октября.

Церемония вручения трофея состоится 29 ноября в Париже.

В 2020 Золотой мяч не вручали из-за пандемии. В 2019 награду получил Лионель Месси.
 

Источник — France Football

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