Памятник поставят? Вернидуб принес Молдове дебютную победу в группе ЛЧ

«Шериф» в матче группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Шахтер». Это был первый поединок в истории молдавского футбола в рамках группы ЛЧ.

Соответственно, команда принесла стране первую победу на этом этапе.

Кроме того, это была дебютная встреча в группе Лиги чемпионов и для украинского наставника Юрия Вернидуба.

Ранее тренер выводил «Зарю» в группу Лиги Европы.



