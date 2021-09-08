ФОТО. Он вернулся. Атлетико презентовал Гризманна

«Атлетико» Мадрид сегодня провел презентацию французского форварда Антуана Гризманна, который вернулся из «Барселоны» 31 августа. Гризманн будет выступать под 8-м номером:
Trim back.— Atlético de Madrid (@atletienglish) September 8, 2021
💇🏼♂️ #Griezback pic.twitter.com/oTRFs5HT6g
Back home.— Atlético de Madrid (@atletienglish) September 8, 2021
🔴⚪ #Griezback pic.twitter.com/BVtbPmjGUl
Our President presents Grizi with his new Atleti No. 8 jersey 🔥— Atlético de Madrid (@atletienglish) September 8, 2021
🔴⚪ #Griezback pic.twitter.com/7Q4UjtWiQe
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Источник — ФК Атлетико Мадрид
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