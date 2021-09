ФОТО. Он вернулся. Атлетико презентовал Гризманна

«Атлетико» Мадрид сегодня провел презентацию французского форварда Антуана Гризманна, который вернулся из «Барселоны» 31 августа. Гризманн будет выступать под 8-м номером:

Our President presents Grizi with his new Atleti No. 8 jersey 🔥



🔴⚪ #Griezback pic.twitter.com/7Q4UjtWiQe