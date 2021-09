ВИДЕО. Friendly fire. Ястремская расстреляла ракетку Костюк в матче US Open

Украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская не смогли пробиться в 1/4 финала парного разряда на Открытом чемпионате США по теннису.



В матче третьего круга Марта и Даяна проиграли 5-му сеяному тандему Габриэла Дабровски / Луиза Стефани (Канада / Бразилия).



Во втором сете Ястремская очень неуверенно приняла мощную подачу Дабровски, отбив мяч в то место, где стояла Костюк. К счастью, мяч попал в ракетку, которую Марта сумела даже не выпустить из рук.

At this point I'm sure Yastremska and Kostyuk are trying to hit each other on purpose 😂😂 pic.twitter.com/tJ0xtlK1a8