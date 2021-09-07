Костюк и Ястремская завершили борьбу в паре на US Open, проиграв 5-м сеяным

Украинские теннисистки были близки к победе, но не удержали преимущество

  • 07.09.2021 01:05
  • 421 просмотр
  • 9 комментариев
Костюк и Ястремская завершили борьбу в паре на US Open, проиграв 5-м сеяным
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская завершили выступление в парном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.
 
В матче третьего круга Марта и Даяна проиграли 5-му сеяному тандему Габриэла Дабровски / Луиза Стефани (Канада / Бразилия). После выигрыша первой партии украинский дуэт вел во втором сете со счетом  4:2, но проиграл четыре гейма подряд.
 
US Open. Третий круг
Марта Костюк / Даяна Ястремская – Габриэла Дабровски / Луиза Стефани – 7:6(5), 4:6, 2:6
 
Далее по сетке у Дабровски и Стефани победительницы матча Анастасия Родионова / Арина Родионова (Австралия) – Мария Боузкова / Луция Градецка (Чехия) [15].
 
Отметим, что Ястремская сыграет в четвертьфинал микста.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    AleksMih
    AleksMih, 07.09.2021 01:47
    -1
    Нормальная пара но с с невзаимозаменяемыми номерами, только Марта номер один, для парниц с претензиями на результат этого недостаточно . А маме и тому кто за папу нелишне было бы довести до девчонок азбучные истины, подают недалеко от язычка австралию , но никак не классику, и персонально Даяне , что бейслайнер из-за задней линии на сеточника не должен играть , как бы сильно не умел бить . Имхо пара если не распадется имеет перспективы.
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    Disiny7
    Disiny7, 07.09.2021 01:43
    +1
    LomUs17, 07.09.2021 01:26
    Не знают, как свечи выполнять, бли, НаФига там скорость и сила при обводке, это ж не одиночка. Те по двое к сетке выходили постоянно, а девчата не знали, шо делать, как в первом классе. Пару раз высокой свечкой, не сильной, но высокой и точной осадили бы пыл и соперницы перестали бы всю сетку перекрывать. А шо это за свечя в два метра???...
    Это опыт, точнее его отсутствие.
    Помимо интуиции и реакции не плохо бы было, что бы кто-то рассказал девченкам принципы и основы парной игры. Сегодня на корте были две одиночницы, очень перспективные, но индивидуалистки по сути.
    Если девчата хотят продолжать играть в паре, нужно кому-то из них уступить, но это малореально, потому продолжаем сольную карьеру и просто развлекаемся в паре.
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    LomUs17
    online
    LomUs17, 07.09.2021 01:26 (изменен)
    +2
    Не знают, как свечи выполнять, бли, НаФига там скорость и сила при обводке, это ж не одиночка. Те по двое к сетке выходили постоянно, а девчата не знали, шо делать, как в первом классе. Пару раз высокой свечкой, не сильной, но высокой и точной осадили бы пыл и соперницы перестали бы всю сетку перекрывать. А шо это за свечя в два метра???...
    Ссылка
    LomUs17
    online
    LomUs17, 07.09.2021 01:18
    0
    Крови выпили и впустую... Лучше Надю пойду гляну.
    Ссылка
    LomUs17
    online
    LomUs17, 07.09.2021 01:15
    0
    Проиграли каким-то толстоногим Багзам Банни(((
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 07.09.2021 01:12 (изменен)
    0
    Молодец Марта, сначало чудила, потом вырвала 1 сэт, потом при 4-2 начала чудить и отдала сэт, а Даяна старалась хотя в конце тоже ошибалась, это уже не имеет значение, остались ли у Даяны силы на микст?
    Ссылка
    Disiny7
    Disiny7, 07.09.2021 01:11 (изменен)
    +1
    До счета 4-2 во втором сете были очень хороши, затем полная безнадёга...
    Верим в лучшее, пара очень обнадеживающая
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    SolidQ
    SolidQ, 07.09.2021 01:11
    +3
    Как слить почти выигранную игру? Быть Мартой Костюк!
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    maxno
    maxno, 07.09.2021 01:07
    +1
    Поплыли после проигранного 2 сета .
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