Костюк и Ястремская завершили борьбу в паре на US Open, проиграв 5-м сеяным

Украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская завершили выступление в парном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче третьего круга Марта и Даяна проиграли 5-му сеяному тандему Габриэла Дабровски / Луиза Стефани (Канада / Бразилия). После выигрыша первой партии украинский дуэт вел во втором сете со счетом 4:2, но проиграл четыре гейма подряд.
US Open. Третий круг
Марта Костюк / Даяна Ястремская – Габриэла Дабровски / Луиза Стефани – 7:6(5), 4:6, 2:6
Далее по сетке у Дабровски и Стефани победительницы матча Анастасия Родионова / Арина Родионова (Австралия) – Мария Боузкова / Луция Градецка (Чехия) [15].
Отметим, что Ястремская сыграет в четвертьфинал микста.
Источник — Sport.ua
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Помимо интуиции и реакции не плохо бы было, что бы кто-то рассказал девченкам принципы и основы парной игры. Сегодня на корте были две одиночницы, очень перспективные, но индивидуалистки по сути.
Если девчата хотят продолжать играть в паре, нужно кому-то из них уступить, но это малореально, потому продолжаем сольную карьеру и просто развлекаемся в паре.
Верим в лучшее, пара очень обнадеживающая
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