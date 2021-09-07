Костюк и Ястремская завершили борьбу в паре на US Open, проиграв 5-м сеяным

Украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская завершили выступление в парном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.



В матче третьего круга Марта и Даяна проиграли 5-му сеяному тандему Габриэла Дабровски / Луиза Стефани (Канада / Бразилия). После выигрыша первой партии украинский дуэт вел во втором сете со счетом 4:2, но проиграл четыре гейма подряд.



US Open. Третий круг

Марта Костюк / Даяна Ястремская – Габриэла Дабровски / Луиза Стефани – 7:6(5), 4:6, 2:6



Далее по сетке у Дабровски и Стефани победительницы матча Анастасия Родионова / Арина Родионова (Австралия) – Мария Боузкова / Луция Градецка (Чехия) [15].



Отметим, что Ястремская сыграет в четвертьфинал микста.