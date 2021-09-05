US Open. Ястремская пробилась в 1/4 финала в миксте

Даяна продолжает побеждать в парном смешанном разряде

  • 05.09.2021 01:14
  • 108 просмотров
  • 1 комментарий
US Open. Ястремская пробилась в 1/4 финала в миксте
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает побеждать в парном смешанном разряде на Открытом чемпионате США.
 
Во втором раунде микста украинка в дуэте с Максом Перселлом из Австралии обыграла тандем Габриэла Дабровски (Канада) / Маркус Даниэлл (Новая Зеландия).
 
US Open. Второй круг микста
Даяна Ястремская / Макс Перселл – Габриэла Дабровски / Маркус Даниэлл – 6:3, 6:3
 
Далее по сетке тандем Ярослава Шведова (Казахстан) / Фабрис Мартен (Франция).
 
Отметим, что Ястремская ранее пробилась в 1/8 финала парного разряда в дуэте с Мартой Костюк.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Arctic
    Arctic, 05.09.2021 01:20
    0
    Гарно грали!
    Приємно було дивитись!
    Тут Даянині сильні удари, подача і безбашиність були більше плюсом ніж мінусом.
    Удачі дальше!
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