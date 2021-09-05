US Open. Ястремская пробилась в 1/4 финала в миксте

Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает побеждать в парном смешанном разряде на Открытом чемпионате США.



Во втором раунде микста украинка в дуэте с Максом Перселлом из Австралии обыграла тандем Габриэла Дабровски (Канада) / Маркус Даниэлл (Новая Зеландия).



US Open. Второй круг микста

Даяна Ястремская / Макс Перселл – Габриэла Дабровски / Маркус Даниэлл – 6:3, 6:3



Далее по сетке тандем Ярослава Шведова (Казахстан) / Фабрис Мартен (Франция).



Отметим, что Ястремская ранее пробилась в 1/8 финала парного разряда в дуэте с Мартой Костюк.