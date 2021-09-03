Пошли сеяные. Костюк и Ястремская одержали вторую победу в паре на US Open

Украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская одержали еще одну победу в парном разряде Открытого чемпионата США по теннису.



Во втором раунде украинский дуэт разобрался с 17-ми сеяными сербками Александрой Крунич и Ниной Стоянович.

US Open. Второй круг парного разряда

Марта Костюк / Даяна Ястремская – Александра Крунич / Нина Стоянович – 6:4, 4:6, 6:4

Третий круг парного турнира – это 1/8 финала.

Следующие соперницы пока неизвестны. Это будет либо пятая сеяная пара Габриэла Дабровски / Луиза Стефани, либо победительницы встречи Минелла / Самсонова – Мартич / Роджерс.