Пошли сеяные. Костюк и Ястремская одержали вторую победу в паре на US Open

Украинский тандем пробился в 1/8 финала

  • 03.09.2021 23:37
  • 1632 просмотра
  • 7 комментариев
Пошли сеяные. Костюк и Ястремская одержали вторую победу в паре на US Open
© ФТУ. Даяна Ястремская и Марта Костюк

Украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская одержали еще одну победу в парном разряде Открытого чемпионата США по теннису.
 
Во втором раунде украинский дуэт разобрался с 17-ми сеяными сербками Александрой Крунич и Ниной Стоянович.

US Open. Второй круг парного разряда
Марта Костюк / Даяна Ястремская – Александра Крунич / Нина Стоянович – 6:4, 4:6, 6:4

Третий круг парного турнира – это 1/8 финала.

Следующие соперницы пока неизвестны. Это будет либо пятая сеяная пара Габриэла Дабровски / Луиза Стефани, либо победительницы встречи Минелла / Самсонова – Мартич / Роджерс.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 04.09.2021 00:29
    0
    Даяна ещё микст сыграет сегодня
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    kollekciy
    kollekciy, 03.09.2021 23:57
    -2
    Дівчат з перемогою. Повинні були закінчувати значно раніше, але чомусь гра розладилась. Звичайно Марта зараз подає гірше за Даяну, також мені здається в минулому році Марта краще грала біля сітки.
    Далі вже практично не реально пройти. Габріела Дабровські / Луїза Стефані зараз на харді виграють практично всі ігри.
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    Владимир Белокриницкий
    Владимир Белокриницкий, 03.09.2021 23:52
    +8
    На індивідуальній майстерності пройшли. Зіграність була вище у суперниць. А нашим не вистачає. Потрібно багато разів зіграти у парі, тоді щось буде.
    Але ж - з перемогою усіх!!!
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    Сергей Войцеховский
    Сергей Войцеховский, 03.09.2021 23:50
    +6
    Молодці! Хоча не були фаворитками цього матчу.
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    Arctic
    Arctic, 03.09.2021 23:48
    +5
    Добре що перемогли!
    Молодці!
    Так тримати!
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    Spectra
    Spectra, 03.09.2021 23:47
    -3
    Молодцы, но не хватает стабильности, дальше с такой игрой ничего не светить, но посмотрим.
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    Александр Ад
    Александр Ад, 03.09.2021 23:46
    +4
    Дівчата трохі не зіграни,но по ходу починають розуміти одна одну.Молодці так тримати!
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