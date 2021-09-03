Пошли сеяные. Костюк и Ястремская одержали вторую победу в паре на US Open

Украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская одержали еще одну победу в парном разряде Открытого чемпионата США по теннису.
Во втором раунде украинский дуэт разобрался с 17-ми сеяными сербками Александрой Крунич и Ниной Стоянович.
US Open. Второй круг парного разряда
Марта Костюк / Даяна Ястремская – Александра Крунич / Нина Стоянович – 6:4, 4:6, 6:4
Третий круг парного турнира – это 1/8 финала.
Следующие соперницы пока неизвестны. Это будет либо пятая сеяная пара Габриэла Дабровски / Луиза Стефани, либо победительницы встречи Минелла / Самсонова – Мартич / Роджерс.
Источник — Sport.ua
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Далі вже практично не реально пройти. Габріела Дабровські / Луїза Стефані зараз на харді виграють практично всі ігри.
Але ж - з перемогою усіх!!!
Молодці!
Так тримати!
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