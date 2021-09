ВИДЕО. Форвард Шахтера забил пенальти за сборную Буркина-Фасо

20-летний форвард донецкого «Шахтера» и сборной Буркина-Фасо по футболу Лассина Траоре отметился забитым голом в поединке отбора на ЧМ-2022 против Нигера (2:0).

Траоре заработал пенальти, который сам же и реализовал на 76-й минуте встречи, сделав счет 1:0 в пользу своей команды.

Примечательно, что за сборную Траоре выступает под №2. В «Шахтере» футболист играет под №23.

