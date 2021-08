ВИДЕО. Вратарь Реймса сделал фото Месси со своим сыном после матча

Вратарь «Реймса» Предраг Райкович попросил новичка ПСЖ Лионеля Месси сфотографироваться с его сыном после матча четвертого тура чемпионата Франции.



Аргентинский форвард не отказал, фотография получилась очень милой.



Отметим, что Месси в этом матче дебютировал в составе парижан.

Opposing goalkeeper Predrag Rajkovic asked Messi to take a photo with his son after the game 📸pic.twitter.com/fvn7BRTLAF