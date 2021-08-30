ВИДЕО. Вратарь Реймса сделал фото Месси со своим сыном после матча

Вратарь «Реймса» Предраг Райкович попросил новичка ПСЖ Лионеля Месси сфотографироваться с его сыном после матча четвертого тура чемпионата Франции.
Аргентинский форвард не отказал, фотография получилась очень милой.
Отметим, что Месси в этом матче дебютировал в составе парижан.
Opposing goalkeeper Predrag Rajkovic asked Messi to take a photo with his son after the game 📸pic.twitter.com/fvn7BRTLAF— The Sporting News (@sportingnews) August 29, 2021
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Источник — Twitter
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