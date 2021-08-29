Заменил Неймара. Месси дебютировал в составе ПСЖ

Лионель Месси дебютировал в составе ПСЖ.



На 66-й минуте матча четвертого тура чемпионата Франции против «Реймса» аргентинец заменил бразильца Неймара.



Отметим, что счет к тому времени уже был 2:0 в пользу парижан, оба гола на счету Килиана Мбаппе.

Напомним, Месси подписал контракт с ПСЖ по схеме 2+1.