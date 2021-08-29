4-й тур
Реймс
0 : 2
ПСЖ
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Заменил Неймара. Месси дебютировал в составе ПСЖ

Лионель вышел на поле в матче чемпионата Франции

  • 29.08.2021 23:15
  • 696 просмотров
  • 1 комментарий
Заменил Неймара. Месси дебютировал в составе ПСЖ
© ФК ПСЖ

Лионель Месси дебютировал в составе ПСЖ.
 
На 66-й минуте матча четвертого тура чемпионата Франции против «Реймса» аргентинец заменил бразильца Неймара.
 
Отметим, что счет к тому времени уже был 2:0 в пользу парижан, оба гола на счету Килиана Мбаппе.

Напомним, Месси подписал контракт с ПСЖ по схеме 2+1.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    united)
    online
    united), 29.08.2021 23:22
    0
    И только я - запасной игрок.
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