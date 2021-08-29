Заменил Неймара. Месси дебютировал в составе ПСЖ

Лионель Месси дебютировал в составе ПСЖ.
На 66-й минуте матча четвертого тура чемпионата Франции против «Реймса» аргентинец заменил бразильца Неймара.
Отметим, что счет к тому времени уже был 2:0 в пользу парижан, оба гола на счету Килиана Мбаппе.
Напомним, Месси подписал контракт с ПСЖ по схеме 2+1.
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Источник — Sport.ua
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