ОФИЦИАЛЬНО. Месси подписал контракт с ПСЖ по схеме 2+1

Лионель Месси подписал контракт с французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен». Футболист согласился на двухлетний контракт.
Контракт предусматривает продление действия соглашения еще на один год.
«Клуб «Пари Сен-Жермен» рад объявить о подписании с Лео Месси двухлетнего контракта с возможностью продления на третий год», - говорится в заявлении клуба.
Сам Месси также прокомментировал подписание контракта с ПСЖ.
«Я рад начать новую главу своей карьеры в ПСЖ. Все в клубе отвечает моим футбольным амбициям. Я знаю, какой здесь талантливый коллектив и тренерский штаб. Я полон решимости помочь создать что-то особенное для клуба и болельщиков, и я с нетерпением жду возможности выйти на поле в Парк де Пренс», - сказал он.
Напомним, Месси, чтобы остаться в «Барселоне», был готов согласиться на существенное понижение зарплаты в 2 раза. Но клуб все равно не смог оформить сделку из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги.
Ранее стало известно, что 34-летний аргентинец будет выступать за парижан под игровым номером 30.
Источник — ФК ПСЖ
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1)ПСЖ скупает всё самое дорогое и знаменитое без разбора(тактические схемы команды, стиль игры и т.д. - побоку, главное купить звезду, а подходит она команде или нет - не важно) не зависимо от того трансфер или свободный агент(ведь ЗП таким агентам тоже космические).
2)в чемпионате Франции нет никакого финансового контроля за клубами, например, как в Испании. Можно в разы больше тратить чем зарабатывать и это нормально для них.
Забавен и тот факт, что Неймар ушёл из Барсы, чтоб выйти из тени Месси и тут снова Месси.
Ещё забавно смотреть, как в той же Ла Лиге ограничение на ограничении, которые сковывают клубы, зато во Франции, что хочешь, то и твори. Траты ПСЖ на трансферы и ЗП выше чем у Барсы, а зароботки - ниже, но при этом запретов для ПСЖ нету.
Забавен и тот факт, что Неймар ушёл из Барсы, чтоб выйти из тени Месси и тут снова Месси.
Ещё забавно смотреть, как в той же Ла Лиге ограничение на ограничении, которые сковывают клубы, зато во Франции, что хочешь, то и твори. Траты ПСЖ на трансферы и ЗП выше чем у Барсы, а зароботки - ниже, но при этом запретов для ПСЖ нету.
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