ОФИЦИАЛЬНО. Месси подписал контракт с ПСЖ по схеме 2+1

Французский гранд усилился звездой футбола

  • 11.08.2021 08:55
  • 10723 просмотра
  • 35 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Месси подписал контракт с ПСЖ по схеме 2+1
© ФК ПСЖ. Лионель Месси

Лионель Месси подписал контракт с французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен». Футболист согласился на двухлетний контракт.

Контракт предусматривает продление действия соглашения еще на один год.

«Клуб «Пари Сен-Жермен» рад объявить о подписании с Лео Месси двухлетнего контракта с возможностью продления на третий год», - говорится в заявлении клуба.

Сам Месси также прокомментировал подписание контракта с ПСЖ.

«Я рад начать новую главу своей карьеры в ПСЖ. Все в клубе отвечает моим футбольным амбициям. Я знаю, какой здесь талантливый коллектив и тренерский штаб. Я полон решимости помочь создать что-то особенное для клуба и болельщиков, и я с нетерпением жду возможности выйти на поле в Парк де Пренс», - сказал он.

Напомним, Месси, чтобы остаться в «Барселоне», был готов согласиться на существенное понижение зарплаты в 2 раза. Но клуб все равно не смог оформить сделку из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги.

Ранее стало известно, что 34-летний аргентинец будет выступать за парижан под игровым номером 30.

 

 

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Источник — ФК ПСЖ

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 11.08.2021 12:50
    0
    Я понимаю, что многие номера заняты, но почему 30?
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    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 11.08.2021 12:49
    0
    D.Lanskoy, 11.08.2021 10:57
    Ну сейчас ТК футбол не транслятор, но игру Шахтера в ЛЧ все равно показывал. Возможно, они покупают трансляцию именно Шахтера, поэтому ожидаю, что и матч с Монако они тоже покажут. У меня пока сохраняется подписка на Олл.ТВ.
    Не покажут. Только мегого
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    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 11.08.2021 12:20
    +3
    bzzzzz, 11.08.2021 11:18
    не нужно преувеличивать. он же не детей тренерует, там вроде все должны быть взрослыми людьми. темболее приход месси думаю их очень сплотит. Хотя конечно головной боли добавляется тренеру. теперь нужно будет по сути без классического центр форварда как то играть, чтобы всех на поле вместить
    Вообще не вижу проблем в расстановке. Слева - Неймар, справа - ди Мария, в центре оттянутый - Месси, на острие атаки, центрфорвард - Мбаппе. Да, немного слепит состав, но Месси как плеймейкер в центре - это сильно. Правда, в таком случае не все будет доставаться Мбаппе, он, возможно, будет меньше забивать. Но он и так хотел уходить, и его уход уже не будет проблемой ПСЖ, если есть Месси.
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    Frequent Guest
    online
      Frequent Guest, 11.08.2021 12:17
    +1
    не факт, що "посилився" ...
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    Игорь Левченко
    online
      Игорь Левченко, 11.08.2021 11:18
    +1
    Welcome to Paris)
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    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 11.08.2021 11:18
    +1
    D.Lanskoy, 11.08.2021 10:54
    Не могу согласиться. Класс это конечно критический фактор, но не опреледяющий. Нужны такие тренеры-миротворцы вроде дель Боске, чтобы совладать со звездами, сглаживать противоречия и выстраивать умную стратегию, чтобы задействовать всех и никого не принизить. Почеттино, конечно, аргентинец и толковый тренер, но не уверен, что он такой харизматичный миротворец, я вижу его жестким авторитарным тренером, когда он был главной звездой Тоттенхема. К тому же, у тех же Челси или МанСити состав не сказал бы что слабее, все же, Месси и ди Мария уже не молоды, в отличие от звездного состава 2015 года, где все были существенно моложе.
    не нужно преувеличивать. он же не детей тренерует, там вроде все должны быть взрослыми людьми. темболее приход месси думаю их очень сплотит. Хотя конечно головной боли добавляется тренеру. теперь нужно будет по сути без классического центр форварда как то играть, чтобы всех на поле вместить
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 11.08.2021 11:14
    -2
    _NATSGUL_, 11.08.2021 11:07
    Неймар то в статусе лидера в ПСЖ, но Месси привык, что Неймар всегда был под ним и теперь ему перестроится будет сложно, а тут ещё и Мбапе, который тоже очень амбициозный. Так что ждем Санта-Барбару в взаимоотношениях между ними.
    Месси-то привык, но это теперь Месси пришел в клуб, где лидер Неймар, а не наоборот! И тут все, конечно, зависит от тренера. В Барсе все строилось вокруг Месси, даже тренеров подбирали угодных Месси, но это имело смысл, пока Месси был молодой и с перспективой на годы вперед. Теперь же Месси уже 34, это не его команда, и надо быть идиотом, чтобы продолжать строить команду вокруг Месси. Он, конечно, по-прежнему супер, и его вклад будет огромен, но, уверен, ему дадут понять, что он только часть команды, а не пуп земли, и полезен как командный игрок, а не как звезда, на которую все играют.
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    Vladimir Hvedyk
    online
      Vladimir Hvedyk, 11.08.2021 11:12
    +1
    Месси
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    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 11.08.2021 11:07
    -1
    D.Lanskoy, 11.08.2021 10:44
    Но сейчас Неймар уже в статусе лидера и главной звезды команды, это уже Месси пришел к нему, а не наоборот. Так что стартовые условия уже другие. Надеюсь, они все же поладят, иначе ПСЖ опять будет в пролете.
    Неймар то в статусе лидера в ПСЖ, но Месси привык, что Неймар всегда был под ним и теперь ему перестроится будет сложно, а тут ещё и Мбапе, который тоже очень амбициозный. Так что ждем Санта-Барбару в взаимоотношениях между ними.
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 11.08.2021 11:05
    0
    D.Lanskoy, 11.08.2021 10:43
    На самом деле, еще Линекер заметил, что все новые "приобретения" достались ПСЖ бесплатно. Вейналдум, Доннарума, Рамос и теперь Месси пришли свободными агентами. Так что это не скупка, а, наоборот, очень умная трансферная политика (ну это, конечно, потому что лишь немногие клубы могут платить Месси такую зарплату). А на Месси они только на футболках отобьют все траты по зарплате на годы вперед.
    Акцент моего топа был на:
    1)ПСЖ скупает всё самое дорогое и знаменитое без разбора(тактические схемы команды, стиль игры и т.д. - побоку, главное купить звезду, а подходит она команде или нет - не важно) не зависимо от того трансфер или свободный агент(ведь ЗП таким агентам тоже космические).
    2)в чемпионате Франции нет никакого финансового контроля за клубами, например, как в Испании. Можно в разы больше тратить чем зарабатывать и это нормально для них.
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    Saar
      Saar, 11.08.2021 11:03
    -1
    Команда нічого не вигра на .євроарені! Згалайте , що там є Рамос і згадайте відносини йогр з Мессі!
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    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 11.08.2021 10:57
    -1
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 11.08.2021 10:23
    Нет это 4 раунд квалифая. В прошлом году Динамо и Гент показывал тк футбол так как он былоф транслятором.
    Ну сейчас ТК футбол не транслятор, но игру Шахтера в ЛЧ все равно показывал. Возможно, они покупают трансляцию именно Шахтера, поэтому ожидаю, что и матч с Монако они тоже покажут. У меня пока сохраняется подписка на Олл.ТВ.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 11.08.2021 10:54
    -2
    bzzzzz, 11.08.2021 10:45
    состав напоминает мне барселону Енрике, когда были Неймар, Суарес, Месси, Иниеста... тогда еще помню, казалось что такие игроки в одной команде это слишком сильно и так действительно и было. Так что думаю шансы псж на лч очень высоки. когда есть такой класс, то качество командной игры уже не так критично.
    Не могу согласиться. Класс это конечно критический фактор, но не опреледяющий. Нужны такие тренеры-миротворцы вроде дель Боске, чтобы совладать со звездами, сглаживать противоречия и выстраивать умную стратегию, чтобы задействовать всех и никого не принизить. Почеттино, конечно, аргентинец и толковый тренер, но не уверен, что он такой харизматичный миротворец, я вижу его жестким авторитарным тренером, когда он был главной звездой Тоттенхема. К тому же, у тех же Челси или МанСити состав не сказал бы что слабее, все же, Месси и ди Мария уже не молоды, в отличие от звездного состава 2015 года, где все были существенно моложе.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 11.08.2021 10:50
    +3
    Один этот переход принесет французским клубам миллионы за трансляции. Матч ПСЖ-Страсбург в субботу побьет рекорды просмотров. Лишь бы они там все не пересрались, особенно беспокоит Мбаппе.
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    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 11.08.2021 10:45
    +2
    состав напоминает мне барселону Енрике, когда были Неймар, Суарес, Месси, Иниеста... тогда еще помню, казалось что такие игроки в одной команде это слишком сильно и так действительно и было. Так что думаю шансы псж на лч очень высоки. когда есть такой класс, то качество командной игры уже не так критично.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 11.08.2021 10:44
    -2
    _NATSGUL_, 11.08.2021 10:36
    Интересно посмотреть будет на Месси в ПСЖ. Человек, который привык, что вся команда играет на него и для него, а так же его влияние на тренерский состав и игроков в "раздевалке"это я про Барсу). Тут такого не будет, тут звезда на звезде и все с амбициями, под Месси никто играть не будет. Вот и поглядим на Месси.
    Забавен и тот факт, что Неймар ушёл из Барсы, чтоб выйти из тени Месси и тут снова Месси.
    Но сейчас Неймар уже в статусе лидера и главной звезды команды, это уже Месси пришел к нему, а не наоборот. Так что стартовые условия уже другие. Надеюсь, они все же поладят, иначе ПСЖ опять будет в пролете.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 11.08.2021 10:43
    0
    _NATSGUL_, 11.08.2021 10:33
    Президент ПСЖ такое ощущение, что играет в футбольный менеджер. Задача - скупить всё самое дорогое и знаменитое, а вот то, что это всё играть не будет и результата нет , то пофиг, что показывает его несостоятельность и глупость.
    Ещё забавно смотреть, как в той же Ла Лиге ограничение на ограничении, которые сковывают клубы, зато во Франции, что хочешь, то и твори. Траты ПСЖ на трансферы и ЗП выше чем у Барсы, а зароботки - ниже, но при этом запретов для ПСЖ нету.
    На самом деле, еще Линекер заметил, что все новые "приобретения" достались ПСЖ бесплатно. Вейналдум, Доннарума, Рамос и теперь Месси пришли свободными агентами. Так что это не скупка, а, наоборот, очень умная трансферная политика (ну это, конечно, потому что лишь немногие клубы могут платить Месси такую зарплату). А на Месси они только на футболках отобьют все траты по зарплате на годы вперед.
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 11.08.2021 10:36
    +1
    Интересно посмотреть будет на Месси в ПСЖ. Человек, который привык, что вся команда играет на него и для него, а так же его влияние на тренерский состав и игроков в "раздевалке"это я про Барсу). Тут такого не будет, тут звезда на звезде и все с амбициями, под Месси никто играть не будет. Вот и поглядим на Месси.
    Забавен и тот факт, что Неймар ушёл из Барсы, чтоб выйти из тени Месси и тут снова Месси.
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 11.08.2021 10:33
    +1
    Президент ПСЖ такое ощущение, что играет в футбольный менеджер. Задача - скупить всё самое дорогое и знаменитое, а вот то, что это всё играть не будет и результата нет , то пофиг, что показывает его несостоятельность и глупость.
    Ещё забавно смотреть, как в той же Ла Лиге ограничение на ограничении, которые сковывают клубы, зато во Франции, что хочешь, то и твори. Траты ПСЖ на трансферы и ЗП выше чем у Барсы, а зароботки - ниже, но при этом запретов для ПСЖ нету.
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 11.08.2021 10:29
    +1
    аргентино-бразильские друзья воссоединились?
    Ссылка
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