ФОТО. Он взял номер 30. Появились первые фото Месси в футболке ПСЖ

Знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси, у которого завершился контракт с испанской «Барселоной», переходит в французский клуб «ПСЖ».
По неофициальным данным, стороны подписали контракт на два года, с возможностью продления на один сезон, по системе 2+1.
Аргентинец будет выступать за парижан под игровым номером 30.
ФОТО. Появились первые фотографии Месси в футболке ПСЖ
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Источник — Twitter
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