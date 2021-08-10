ФОТО. Он взял номер 30. Появились первые фото Месси в футболке ПСЖ

Знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси, у которого завершился контракт с испанской «Барселоной», переходит в французский клуб «ПСЖ».

По неофициальным данным, стороны подписали контракт на два года, с возможностью продления на один сезон, по системе 2+1.

Аргентинец будет выступать за парижан под игровым номером 30.

ФОТО. Появились первые фотографии Месси в футболке ПСЖ