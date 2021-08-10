ФОТО. Он взял номер 30. Появились первые фото Месси в футболке ПСЖ

Знаменитый аргентинский футболист переходит в французский клуб

  • 10.08.2021 22:52
  • 2505 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Он взял номер 30. Появились первые фото Месси в футболке ПСЖ
© Twitter. Лионель Месси

Знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси, у которого завершился контракт с испанской «Барселоной», переходит в французский клуб «ПСЖ».

По неофициальным данным, стороны подписали контракт на два года, с возможностью продления на один сезон, по системе 2+1.

Аргентинец будет выступать за парижан под игровым номером 30.

ФОТО. Появились первые фотографии Месси в футболке ПСЖ

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Источник — Twitter

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Максим Доронин
    online
      Максим Доронин, 10.08.2021 23:15
    0
    aleks19826, 10.08.2021 23:04
    Странный выбор для 34-летнего футболиста, который всегда играл под десятым
    Это был его первый номер в Барсе.
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    slafko
    online
      slafko, 10.08.2021 23:09
    +2
    Фото - жесть! Так криво фотошопить могут только начинающие.
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    sergio_terry
      sergio_terry, 10.08.2021 23:06
    0
    aleks19826, 10.08.2021 23:04
    Странный выбор для 34-летнего футболиста, который всегда играл под десятым
    Может просто нужно немного внимательно за этим следить? Неймар предлагал ему свой 10 номер, но Месси отказался.
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    aleks19826
    online
      aleks19826, 10.08.2021 23:04
    -1
    Странный выбор для 34-летнего футболиста, который всегда играл под десятым
    Ссылка
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