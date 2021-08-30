Аргентинский нападающий Лионель Месси дебютировал в составе ПСЖ в матче четвертого тура чемпионата Франции против «Реймса» (2:0).
События матча
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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Источник — MEGOGO
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