В воскресенье, 29 августа, в Реймсе на стадионе «Огюст Делон» состоится матч четвертого тура чемпионата Франции по футболу, в котором сыграют «Реймс» и «Пари Сен-Жермен». Стартовый свисток арбитра Франсуа Летексье из Беде прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Реймс

Далеко не одному лишь Рубену Мартинесу принадлежит вина за результаты «красно-белых» на старте нового сезона. Под руководством Давида Гийона двумя футбольными годами ранее представители региона Гранд-Эст занимали пятую строчку – наивысшее место в своей новейшей истории, однако затем последовало падение до итогового 14 места образца прошлого сезона, поэтому кресло под экс-наставником окончательно накренилось. С испанским специалистом во главе «Реймс» заходил в новый футбольный год с надеждами улучшить свое положение, но трижды сыграл вничью, в результате чего сейчас вынужден идти в середине турнирной таблице.

Что касается трансферов, то по понятным причинам во Франции есть «ПСЖ», и все остальные, более скромные в финансовых возможностях, коллективы. «Реймс» в этом плане находится где-то у нижней граничной черты, однако при этом имеет славную историю с шестью чемпионскими титулами и двумя победами в Кубке Франции. Очевидно, что в обозримом будущем «красно-белые» вряд ли повторят успех образца сезона-1961/62, но и вылететь из «элиты» клубу точно бы не хотелось.

ПСЖ

Если этим летом и была какая-то громкая новость на трансферном рынке, то с большой долей вероятности в ней упоминалось название парижского коллектива, как одной из заинтересованных сторон. «ПСЖ» перевернул восприятие футбольного мира, пригласив в свою обойму самого Лионеля Месси, и при этом набрал в качестве свободных агентов исполнителей уровня новоиспеченного чемпиона Европы Джанлуиджи Доннаруммы, Серхио Рамоса или Жоржиньо Вейналдума. Добавим сюда трансфер Ашрафа Хакими и полноценный выкуп Данилу Перейры, и получим максимально заряженный на успех коллектив, перед которым стоит лишь одна четко выраженная задача.

Наверное, у Маурисио Почеттино не будет второго шанса добыть победу в Лиге чемпионов УЕФА, так как всех перечисленных выше футболистов невозможно удерживать на балансе клуба бесконечное количество времени. Как минимум, футбольный век большинства из них уже подходит к концу. При этом, Париж будет вынужден решать вопрос мотивации Килиана Мбаппе, который не особо спешит уходить в это межсезонье, хотя и его фигура вызывает нездоровый ажиотаж на рынке.

Сложно сказать на данном этапе, как «красно-синие» будут выглядеть на международной арене, но в том, что своего достойного оппонента в чемпионате за сыгранных три матча они еще не встретили, не приходится сомневаться. А еще нам обещали дебют Лионеля Месси перед международной паузой, ради чего, собственно, мы тут все и собрались.

Ориентировочные составы

«Реймс»: Райкович – Фас, Абдельхамид, Гравиллон – Конан, Кассама, Манетзи, Фокет – Кафаро, Туре, Кеббаль.

«ПСЖ»: Навас – Диалло, Маркиньос, Керер, Хакими – Вейналдум, Гуйе, Верратти – Мбаппе, Месси, Ди Мария.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящей игре парижане сумеют одержать уверенную победу. Нашей ставкой будет позиция – Фора «ПСЖ» (-2) с коэффициентом 1.93 по линии Parimatch.

29 августа, воскресенье