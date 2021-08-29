4-й тур
Реймс
0 : 0
ПСЖ
29.08.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Реймс – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Долгожданный дебют Месси в один из последних дней жаркого трансферного лета?

  • 29.08.2021 01:52
  • 24 просмотра
  • 0 комментариев
Реймс – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 29 августа, в Реймсе на стадионе «Огюст Делон» состоится матч четвертого тура чемпионата Франции по футболу, в котором сыграют «Реймс» и «Пари Сен-Жермен». Стартовый свисток арбитра Франсуа Летексье из Беде прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Реймс

Далеко не одному лишь Рубену Мартинесу принадлежит вина за результаты «красно-белых» на старте нового сезона. Под руководством Давида Гийона двумя футбольными годами ранее представители региона Гранд-Эст занимали пятую строчку – наивысшее место в своей новейшей истории, однако затем последовало падение до итогового 14 места образца прошлого сезона, поэтому кресло под экс-наставником окончательно накренилось. С испанским специалистом во главе «Реймс» заходил в новый футбольный год с надеждами улучшить свое положение, но трижды сыграл вничью, в результате чего сейчас вынужден идти в середине турнирной таблице.

Что касается трансферов, то по понятным причинам во Франции есть «ПСЖ», и все остальные, более скромные в финансовых возможностях, коллективы. «Реймс» в этом плане находится где-то у нижней граничной черты, однако при этом имеет славную историю с шестью чемпионскими титулами и двумя победами в Кубке Франции. Очевидно, что в обозримом будущем «красно-белые» вряд ли повторят успех образца сезона-1961/62, но и вылететь из «элиты» клубу точно бы не хотелось.

ПСЖ

Если этим летом и была какая-то громкая новость на трансферном рынке, то с большой долей вероятности в ней упоминалось название парижского коллектива, как одной из заинтересованных сторон. «ПСЖ» перевернул восприятие футбольного мира, пригласив в свою обойму самого Лионеля Месси, и при этом набрал в качестве свободных агентов исполнителей уровня новоиспеченного чемпиона Европы Джанлуиджи Доннаруммы, Серхио Рамоса или Жоржиньо Вейналдума. Добавим сюда трансфер Ашрафа Хакими и полноценный выкуп Данилу Перейры, и получим максимально заряженный на успех коллектив, перед которым стоит лишь одна четко выраженная задача.

Наверное, у Маурисио Почеттино не будет второго шанса добыть победу в Лиге чемпионов УЕФА, так как всех перечисленных выше футболистов невозможно удерживать на балансе клуба бесконечное количество времени. Как минимум, футбольный век большинства из них уже подходит к концу. При этом, Париж будет вынужден решать вопрос мотивации Килиана Мбаппе, который не особо спешит уходить в это межсезонье, хотя и его фигура вызывает нездоровый ажиотаж на рынке.

Сложно сказать на данном этапе, как «красно-синие» будут выглядеть на международной арене, но в том, что своего достойного оппонента в чемпионате за сыгранных три матча они еще не встретили, не приходится сомневаться. А еще нам обещали дебют Лионеля Месси перед международной паузой, ради чего, собственно, мы тут все и собрались.

Ориентировочные составы

«Реймс»: Райкович – Фас, Абдельхамид, Гравиллон – Конан, Кассама, Манетзи, Фокет – Кафаро, Туре, Кеббаль.

«ПСЖ»: Навас – Диалло, Маркиньос, Керер, Хакими – Вейналдум, Гуйе, Верратти – Мбаппе, Месси, Ди Мария.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящей игре парижане сумеют одержать уверенную победу. Нашей ставкой будет позиция – Фора «ПСЖ» (-2) с коэффициентом 1.93 по линии Parimatch.

29 августа, воскресенье

«Реймс» – «ПСЖ»
Реймс. «Огюст Делон». 21:45
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Франсуа Летескье (Беде, Франция)
Прогноз Sport.ua – 0:3
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности