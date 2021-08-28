Конор МАКГРЕГОР: «Поздравляю Криштиану Роналду и Манчестер Юнайтед»

Звездный нападающий Криштиану Роналду 27 августа официально стал игроком «Манчестер Юнайтед».
Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор отреагировал на этот переход. Ирландец поздравил Роналду и МЮ с этим трансфером.
«Поздравляю Криштину Роналду и «Манчестер Юнайтед». Рад слышать об этом переходе», - написал Макгрегор в Twitter.
Ранее стало известно, когда Роналду присоединится к «Манчестер Юнайтед».
Congrats @Cristiano and @ManUtd! Great to hear this! https://t.co/UVrkUnOoaA— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) August 28, 2021
Источник — Sport.ua
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