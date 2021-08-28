Конор МАКГРЕГОР: «Поздравляю Криштиану Роналду и Манчестер Юнайтед»

Ирландец рад переходу форварда в МЮ

  • 28.08.2021 14:23
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  • 1 комментарий
Конор МАКГРЕГОР: «Поздравляю Криштиану Роналду и Манчестер Юнайтед»
© The Mac Life. Макгрегор и Роналду

Звездный нападающий Криштиану Роналду 27 августа официально стал игроком «Манчестер Юнайтед».

Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор отреагировал на этот переход. Ирландец поздравил Роналду и МЮ с этим трансфером.

«Поздравляю Криштину Роналду и «Манчестер Юнайтед». Рад слышать об этом переходе», - написал Макгрегор в Twitter.

Ранее стало известно, когда Роналду присоединится к «Манчестер Юнайтед».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Canadian_stallion
    Canadian_stallion, 28.08.2021 15:07
    0
    Конор хотел мю купить, вроде
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