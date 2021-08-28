Стало известно, когда Роналду присоединится к Манчестер Юнайтед

Звездный португалец вернется в свой бывший клуб

  • 28.08.2021 03:00
  • 498 просмотров
  • 9 комментариев
Стало известно, когда Роналду присоединится к Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий Криштиану Роналду 27 августа официально стал игроком «Манчестер Юнайтед». За 36-летнего форварда МЮ заплатил «Ювентусу» 25 миллионов евро.

Как сообщает The Athletic, Роналду покинул Турин и прилетел в Лиссабон, где присоединится к сборной Португалии.

Ожидается, что футболист прибудет в расположение «Манчестер Юнайтед» после паузы на игры сборных. В рамках отбора на чемпионат мира Португалия 1 сентября сыграет с Ирландией, а 7 сентября встретится с Азербайджаном.

Читайте: Еще один космический трансфер лета: Криштиану Роналду перешел в МЮ.

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Источник — The Athletic

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 28.08.2021 03:49
    0
    --smart--Forever, 28.08.2021 03:40
    Сейчас смотрю в повторе игру Верона - Интер. Хочу составить мнение относительно их игры в чемпионате с перспективой видеть их игру в группе
    Хорошо играют головой при навесах, Корреа реализовует свои моменты. А так игра что в обороне что в центре поля та же что и прошлый год. Тоже смотрел
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 28.08.2021 03:40
    -1
    Сейчас смотрю в повторе игру Верона - Интер. Хочу составить мнение относительно их игры в чемпионате с перспективой видеть их игру в группе
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 28.08.2021 03:35
    -1
    Алексей Голяченко, 28.08.2021 03:30
    Просто на днях до жеребьёвки они Милан обыгрывали 3-0 в коментах. Вот и осталось в наборе
    ---------------------
    Без обид
    Я ни слова не писал про Милан до жеребьёвки. Ты видимо что-то путаешь
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 28.08.2021 03:30
    0
    BekXan, 28.08.2021 03:14
    Чисто ради интереса.Статья про Роналдо он был игрок Юве и он тут изображён в футболке Юве и переходит в Манчестер Юнайтед .Вопрос зачем тебе футболка Милана ?)
    Просто на днях до жеребьёвки они Милан обыгрывали 3-0 в коментах. Вот и осталось в наборе
    ---------------------
    Без обид
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 28.08.2021 03:30
    0
    Я посмотрел у кого в Юнайтед 7-ой номер: его носит Эдинсон Кавани. Не думаю, что он отдаст его Кришу
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 28.08.2021 03:18 (изменен)
    -1
    BekXan, 28.08.2021 03:15
    Во как та у нас глюки с комментами))))
    Та это не глюки, а то была моя ошибка. Я чёто по- запарке написал Милан
    Хорошо, что сделали возможность РЕДАКТИРОВАТЬ свой текст, если увидел ошибку
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 28.08.2021 03:15
    +1
    Во как та у нас глюки с комментами))))
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 28.08.2021 03:14
    +1
    --smart--Forever, 28.08.2021 03:10
    Неужели никто из работников sport.ua не умеет пользоваться фотошопом, чтобы футболку Ювентуса преобразовать в футболку Манчестера
    Ну, да, это- ж вам не людей банить
    Чисто ради интереса.Статья про Роналдо он был игрок Юве и он тут изображён в футболке Юве и переходит в Манчестер Юнайтед .Вопрос зачем тебе футболка Милана ?)
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 28.08.2021 03:10 (изменен)
    -1
    Неужели никто из работников sport.ua не умеет пользоваться фотошопом, чтобы футболку Ювентуса преобразовать в футболку Манчестера
    Ну, да, это- ж вам не людей банить
    Ссылка
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