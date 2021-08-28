Стало известно, когда Роналду присоединится к Манчестер Юнайтед

Нападающий Криштиану Роналду 27 августа официально стал игроком «Манчестер Юнайтед». За 36-летнего форварда МЮ заплатил «Ювентусу» 25 миллионов евро.
Как сообщает The Athletic, Роналду покинул Турин и прилетел в Лиссабон, где присоединится к сборной Португалии.
Ожидается, что футболист прибудет в расположение «Манчестер Юнайтед» после паузы на игры сборных. В рамках отбора на чемпионат мира Португалия 1 сентября сыграет с Ирландией, а 7 сентября встретится с Азербайджаном.
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Источник — The Athletic
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