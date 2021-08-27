Еще один космический трансфер лета: Криштиану Роналду перешел в МЮ

Sport.ua – с подробностями о возвращении звездного португальца на «Олд Траффорд»

  • 27.08.2021 23:34
  • 1596 просмотров
  • 8 комментариев
Еще один космический трансфер лета: Криштиану Роналду перешел в МЮ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

…В этот раз уже все было серьезно. О том, что Криштиану Роналду собирается покинуть «Ювентус», сообщали не только всезнающие инсайдеры типа Фабрицио Романо или Джанлуки Ди Марцио, но и наставник «Старой синьоры» Макс Аллегри. По его словам, Криш сообщил о своем твердом намерении покинуть команду. Более того, на ближайший матч туринцев – против «Эмполи» - звездный португалец не был заявлен. Стало быть, КриРо уже все для себя решил. И туринскую часть его карьеры можно считать завершенной. Хотя еще совсем недавно вице-президент клуба Павел Недвед утверждал, что Криштиану отработает свой контракт с «Ювентусом» до конца. То бишь до лета следующего года.

Однако, где-то с 24-25 августа поползли упорные слухи о том, что Роналду покинет Турин. И эти слухи имели под собой реальную почву. Эту почву подготовил и отлично удобрил агент форварда – Мендеш, который официально на личной встрече уведомил руководство «Юве» о том, что его клиент больше не хочет защищать цвета команды и намерен уйти именно в это трансферное окно, до закрытия которого остались считанные дни.

Нельзя сказать, что боссы «синьоры» сильно расстроились на сей счет. Дело в том, что зарплата Роналду в «Юве» - свыше тридцати миллионов евро в год. И эта статья расходов стала для клуба настоящим якорем. За нормальные деньги – а это, по слухам порядка 25 миллионов евро, «Ювентус» был готов отпустить стареющую звезду. Чуть позже эти слухи подтвердил и Аллегри, о чем было сказано выше.     

О том, что легендарный форвард оставит после себя в «Ювентусе», нужно писать отдельный текст. В принципе, там есть, о чем рассуждать, ибо брали Криша строго под победу в Лиге чемпионов, но с ним «бьянконери» выступали в главном континентальном турнире намного хуже, чем без него. С другой стороны, индивидуальная статистика КриРо и в «Ювентусе» фантастическая – он забил сто голов за команду быстрее всех в истории «Юве», превзойдя показатели и Сивори, и Баджо, и Платини, хотя был значительно старше своих не менее легендарных предшественников.

Но об этом – чуть позже. Сейчас намного актуальнее вопрос об официальном уходе португальца из «Ювентуса». И официальном переходе/возвращении в «Манчестер Юнайтед». Сие знаменательное событие случилось, точнее, провернулось, всего за несколько часов. Попробуем это мятежное, но очень интересное время, структурировать.

Сорвавшийся вариант: «Манчестер Сити»

Изначально была информация, что главным претендентом на 36-летнего нападающего является «МанСити». Дескать, Пеп Гвардиола имеет в своем распоряжении лишь одного чистого центрфорварда – Жезуса. А так как вариант с приглашением Кейна не сыграл, нужно иметь запасной «аэродром» - сезон-то длинный. Вроде бы как сам каталонец ратовал за то, чтобы Криш оказался на «Этихаде». Более того, якобы «горожане» предлагали португальцу двухлетний контракт с 15-миллионным годичным жалованием. И футболист вроде бы как принял все эти условия. Но к вечеру 27 ноября стало понятно, что «Сити» выходит из игры. Конкретно о причинах резкого разворота чемпионов Англии не говорилось. Просто констатация: соглашения не будет.  

Еще раньше сорвавшийся вариант: «Реал»

Getty Images/Global Images Ukraine

О возвращении Криша на «Сантьяго Бернабеу» судачили давно. И постоянно. Собственно, на следующий год после ухода Роналду из «Реала» (2018-й) его молва то и дело сватала обратно. Но громче всего подобные разговоры начались звучать в начале нынешнего лета. Босс «сливочных» Флорентино Перес по этому поводу публично не высказывался, хотя знающие источники утверждали, что Перес до сих пор не простил Криша за его уход. А вот новый-старый наставник «Реала» - Карло Анчелотти – по этому поводу высказался предельно конкретно: мол, Роналду я уважаю, но его в команде не будет. Четко и понятно. Наверное, не в последнюю очередь такая четкость мадридской позиции связана с тем, что «Реал» очень хочет заполучить Мбаппе. Действительно, зачем им в таком случае Роналду?     

Возможный вариант: «ПСЖ»

Брат собственника «ПСЖ» в одной из соцсетей на днях опубликовал снимок Роналду и Месси в форме «Пари Сен-Жермен». С подписью: «Такое возможно»? Такое вряд ли было бы возможным, если бы в Париже и дальше оставался Мбаппе. Но Киллиан, скорее всего, таки перейдет в «Мадрид», во всяком случае, «ПСЖ» и «Реал» находятся на продвинутой стадии переговоров. А это значит, что теперь у парижан освобождается место для одного нападающего. Ну и деньги под него, хотя с этим у шейхов всегда полный порядок. Добавил масла в огонь и агент Роналду: Мендеша намедни видели в Париже. Подписать за один месяц и Месси, и Роналду – это была бы фантастика. Но на то она и фантастика, чтобы не сбыться: Роналду выбрал для себя другой вариант. Наверное, два гения в одном тесном месте – это действительно «занадто».     

Реальный вариант: «Манчестер Юнайтед»


Getty Images/Global Images Ukraine

Когда только заварилась эта каша с уходом КриРо из «Юве», главный тренер «красных дьяволов» Сульшер заявил, что, дескать, если Рон таки покинет Турин, он знает, что мы его ждем.

На «Олд Траффорд» его действительно ждали. В «МЮ» Роналду сложился, как настоящая звезда. Там он добыл свой первый «Золотой мяч», выиграл первую Лигу чемпионов. И, поговаривают, пообещал сэру Алексу Фергюсону, что когда-то вернется снова в Манчестер. Тем более, что нынешний наставник манкунианцев отлично знаком с возможностями португальца – они вместе играли.

Владельцы клуба – Глейзеры – тоже давно вынашивали идею о «камбэке». И вот 27 августа 2021 года все сложилось как нельзя лучше. По каким-то причинам «Сити» и «ПСЖ» выпали из «торгов». А «Юнайтед» - тут как тут. По последней информации, стороны договорились очень быстро. «Ювентус» за Криша получит 25 миллионов евро – столько, сколько и просил изначально, Криш на новом-старом рабочем месте будет получать 25 миллионов фунтов стерлингов в год. Это больше, чем якобы предлагал «МанСити» и примерно столько же, сколько Роналду получал в «Юве». Контракт рассчитан на два года.

Можно сказать, что Роналду вернулся домой. Туда, где по-настоящему научился играть в футбол, где стал звездой мирового уровня. И где наверняка оставил часть себя. Да и ждут его там, чего уж. В общем, очень красивая история получилась. Почти голливудская, со слезами радости, шампанским и чепчиками в воздух.

Но вот сможет ли Рон дважды войти в одну и ту же воду – посмотрим. Ведь одно дело – взрывать АПЛ в 20 лет, и совсем другое – в 36-ть…

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Валерий Василенко, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Lupin
    online
    Lupin, 28.08.2021 00:01
    -1
    он явно на каких-то препаратах сидит, как и Месси, но все закрывают на это глаза. не могут под сорок играть в полузащите как в двадцать.
    Ссылка
    Lupin
    online
    Lupin, 28.08.2021 00:00
    0
    Rusty_Shackleford, 27.08.2021 23:57
    Красивый финал карьеры. Хотя почему финал - еще за родной Спортинг надо будет сыграть сезон
    Спортинг не потянет контрактные аппетиты звезды, а звезда уровень Спортинга, в том возрасте в котором он сможет туда перейти.
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    nordi
    online
    nordi, 27.08.2021 23:59
    0
    Rusty_Shackleford, 27.08.2021 23:57
    Красивый финал карьеры. Хотя почему финал - еще за родной Спортинг надо будет сыграть сезон
    думаю так і буде! Це план на життя, карєру! легенда сама вирішує що і як!
    Ссылка
    Lupin
    online
    Lupin, 27.08.2021 23:58
    0
    навряд ли это трансфер как-то повлияет на расстановки в чемпионской гонке. трансфер для болельщиков, где Рон сделал себя имя.
    Ссылка
    Rusty_Shackleford
    Rusty_Shackleford, 27.08.2021 23:57
    +2
    Красивый финал карьеры. Хотя почему финал - еще за родной Спортинг надо будет сыграть сезон
    Ссылка
    Lupin
    online
    Lupin, 27.08.2021 23:56
    -2
    Face Control, 27.08.2021 23:55
    Что тут скажешь, Кришти легенда, только удачи!
    тебе не надоело писать никому ненужные сообщения? раньше я думал ты пишешь чтобы не оказаться в бане, теперь хз.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 27.08.2021 23:55
    +1
    Что тут скажешь, Кришти легенда, только удачи!
    Ссылка
    nordi
    online
    nordi, 27.08.2021 23:52
    +4
    Рон ТОп, легенда і хоч і менш феноменальний ніж Мессі, але більш працьовитий і досяг максимуму-саме він взірець для дітей і молоді, що йдуть через "біль, піт і кров". Чому так багато хейтерів? Розкажу: дивлячись на успішного Мессі, частина мужиків з пивним пузом 20грн в кармані, жилплощі разом з мамою кажуть- "ну талант же(а про себе думають-невисокий, не красень, не накачаний) тут і я "нічо так", просто талант. І оргазмують в своїх очах. А Рон...ну, сцука і видний і по тілу аполон і мегауспішний і вдячний і благодійник...що казать? та п@дарас, точно п@дарас. Не соромно? інваліди-ембіцили
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