Магия. Лукаку забивал в дебютных матчах в чемпионате за все свои клубы

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку отличился забитым голом в матче второго тура АПЛ против «Арсенала» (2:0).



Таким образом, от забил в своем дебютном матче чемпионата в составе «синих».



Любопытно, что ранее он обязательно забивал в остальных дебютных матчах в рамках различных лиг. В Бельгии он отличился в первой встрече за «Андерлехт», в Италии – за «Интер», а в АПЛ ранее забив во время дебютного появления в футболках «Вест Бромвича», «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед».

Английская Премьер-лига. 2 тур.

«Арсенал» – «Челси» – 0:2.

Лукаку, 15, Джеймс, 35.

🔥 Romelu Lukaku has now scored on his league debut for every club he has played for in his career:



✅ Anderlecht

✅ West Brom

✅ Everton

✅ Man Utd

✅ Inter

✅ Chelsea pic.twitter.com/TNWcJuQVCn