Магия. Лукаку забивал в дебютных матчах в чемпионате за все свои клубы

Ромелу покорилось невероятное достижение

  • 22.08.2021 21:10
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Магия. Лукаку забивал в дебютных матчах в чемпионате за все свои клубы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку отличился забитым голом в матче второго тура АПЛ против «Арсенала» (2:0).
 
Таким образом, от забил в своем дебютном матче чемпионата в составе «синих».
 
Любопытно, что ранее он обязательно забивал в остальных дебютных матчах в рамках различных лиг. В Бельгии он отличился в первой встрече за «Андерлехт», в Италии – за «Интер», а в АПЛ ранее забив во время дебютного появления в футболках «Вест Бромвича», «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед».

Английская Премьер-лига. 2 тур.

«Арсенал» – «Челси» – 0:2.

 Лукаку, 15, Джеймс, 35.

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Источник — Sport.ua

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