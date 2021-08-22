Магия. Лукаку забивал в дебютных матчах в чемпионате за все свои клубы

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку отличился забитым голом в матче второго тура АПЛ против «Арсенала» (2:0).
Таким образом, от забил в своем дебютном матче чемпионата в составе «синих».
Любопытно, что ранее он обязательно забивал в остальных дебютных матчах в рамках различных лиг. В Бельгии он отличился в первой встрече за «Андерлехт», в Италии – за «Интер», а в АПЛ ранее забив во время дебютного появления в футболках «Вест Бромвича», «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед».
Английская Премьер-лига. 2 тур.
«Арсенал» – «Челси» – 0:2.
Лукаку, 15, Джеймс, 35.
🔥 Romelu Lukaku has now scored on his league debut for every club he has played for in his career:— 10bet (@10betSports) August 22, 2021
✅ Anderlecht
✅ West Brom
✅ Everton
✅ Man Utd
✅ Inter
✅ Chelsea pic.twitter.com/TNWcJuQVCn
Источник — Sport.ua
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