ВИДЕО. Фанаты ПСЖ едва не сошли с ума во время презентации Месси

В среду, 11 августа, ПСЖ презентовала своего звездного новичка Лионеля Месси, который перешел из «Барселоны» на правах свободного агента.

Фанаты парижан были невероятно взволнованы и счастливы.

🤯 The moment Leo Messi met with the 🔴🔵 fans! #PSGxMESSIpic.twitter.com/x30NhCRQEx