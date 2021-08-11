ВИДЕО. Фанаты ПСЖ едва не сошли с ума во время презентации Месси

Большая радость для болельщиков французского клуба

  • 11.08.2021 14:41
  • 2957 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Фанаты ПСЖ едва не сошли с ума во время презентации Месси
© ФК ПСЖ. Лионель Месси

В среду, 11 августа, ПСЖ презентовала своего звездного новичка Лионеля Месси, который перешел из «Барселоны» на правах свободного агента.

Фанаты парижан были невероятно взволнованы и счастливы.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Макс Фостер
      Макс Фостер, 11.08.2021 15:47
    +2
    арабы, черные,.. чисто французы.
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    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 11.08.2021 15:45
    +2
    Где же там французы?
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    udman1111
      udman1111, 11.08.2021 15:21
    +1
    Стадо
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 11.08.2021 15:09
    -4
    А #30 взял потому, что продался за 30 сребренников...
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    Алексей Левченко
    online
      Алексей Левченко, 11.08.2021 15:04
    +5
    На фото, как на подбор, одни коренные французы.
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