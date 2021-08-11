ВИДЕО. Фанаты ПСЖ едва не сошли с ума во время презентации Месси

В среду, 11 августа, ПСЖ презентовала своего звездного новичка Лионеля Месси, который перешел из «Барселоны» на правах свободного агента.
Фанаты парижан были невероятно взволнованы и счастливы.
🤯 The moment Leo Messi met with the 🔴🔵 fans! #PSGxMESSIpic.twitter.com/x30NhCRQEx— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 11, 2021
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Источник — Sport.ua
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