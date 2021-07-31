Источник: Яремчук очень близок к переходу в Бенфику

Форвард бельгийского «Гента» Роман Яремчук очень близок к переходу в португальскую «Бенфику».
Об этом сообщил известный футбольный инсайдер Николо Скира.
В прошлом сезоне Яремчук забил 23 мяча в 43 матчах. Форвард хорошо проявил себя за сборную Украины на Евро-2020, забив два гола и отдав одну голевую передачу.
Источник: Яремчук согласился на переход в португальскую Бенфику
Roman #Yaremchuk is getting closer and closer to #Benfica from #Gent. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 30, 2021
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Источник — Sport.ua
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