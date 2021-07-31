Источник: Яремчук очень близок к переходу в Бенфику

Форвард хорошо проявил себя за сборную Украины на Евро-2020

  • 31.07.2021 05:42
  • 759 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: Яремчук очень близок к переходу в Бенфику
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард бельгийского «Гента» Роман Яремчук очень близок к переходу в португальскую «Бенфику».

Об этом сообщил известный футбольный инсайдер Николо Скира.

В прошлом сезоне Яремчук забил 23 мяча в 43 матчах. Форвард хорошо проявил себя за сборную Украины на Евро-2020, забив два гола и отдав одну голевую передачу.

Источник: Яремчук согласился на переход в португальскую Бенфику

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Maks23
    online
      Maks23, 31.07.2021 06:02
    0
    Пишите уже по факту...
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 31.07.2021 06:02
    0
    Пишите уже по факту...
    Ссылка
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