Источник: Яремчук очень близок к переходу в Бенфику

Форвард бельгийского «Гента» Роман Яремчук очень близок к переходу в португальскую «Бенфику».

Об этом сообщил известный футбольный инсайдер Николо Скира.

В прошлом сезоне Яремчук забил 23 мяча в 43 матчах. Форвард хорошо проявил себя за сборную Украины на Евро-2020, забив два гола и отдав одну голевую передачу.

