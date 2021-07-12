Источник: Яремчук согласился на переход в португальскую Бенфику

Нападающий сборной Украины и «Гента» Роман Яремчук близок к тому, чтобы продолжить карьеру в португальском чемпионате.
25-летний украинец согласился на переход в португальскую «Бенфику», сообщает Voetbal24.
Однако все еще не согласована сумма трансфера. Бельгийский клуб хочет за нападающего 25 млн евро, а «орлы» столько платить не намерены.
В прошлом сезоне Яремчук забил 23 мяча в 43 матчах. Форвард хорошо проявил себя за сборную Украины на Евро-2020, забив два гола и отдав одну голевую передачу.
Источник: Бенфика ведет переговоры с Гентом о трансфере Яремчука
Источник — voetbal24.be
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