Источник: Яремчук согласился на переход в португальскую Бенфику

Нападающий сборной Украины и «Гента» Роман Яремчук близок к тому, чтобы продолжить карьеру в португальском чемпионате.

25-летний украинец согласился на переход в португальскую «Бенфику», сообщает Voetbal24.

Однако все еще не согласована сумма трансфера. Бельгийский клуб хочет за нападающего 25 млн евро, а «орлы» столько платить не намерены.

В прошлом сезоне Яремчук забил 23 мяча в 43 матчах. Форвард хорошо проявил себя за сборную Украины на Евро-2020, забив два гола и отдав одну голевую передачу.

Источник: Бенфика ведет переговоры с Гентом о трансфере Яремчука