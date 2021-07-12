Источник: Яремчук согласился на переход в португальскую Бенфику

«Гент» хочет за форварда 25 млн евро, а португальцы столько платить не намерены

  • 12.07.2021 00:28
  • 1890 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: Яремчук согласился на переход в португальскую Бенфику
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий сборной Украины и «Гента» Роман Яремчук близок к тому, чтобы продолжить карьеру в португальском чемпионате.

25-летний украинец согласился на переход в португальскую «Бенфику», сообщает Voetbal24.

Однако все еще не согласована сумма трансфера. Бельгийский клуб хочет за нападающего 25 млн евро, а «орлы» столько платить не намерены.

В прошлом сезоне Яремчук забил 23 мяча в 43 матчах. Форвард хорошо проявил себя за сборную Украины на Евро-2020, забив два гола и отдав одну голевую передачу.

Источник: Бенфика ведет переговоры с Гентом о трансфере Яремчука

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Источник — voetbal24.be

(9 голосов)

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Комментарии
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 12.07.2021 01:06
    0
    З одного боку, слід йти у команду з топ-5 чемпіонату. А з іншого - він вже засидівся в Бельгії. Хоча чемпіонати десь рівні, тобто вийде шило на мило. Хай вирішує, аби заграв у новій команді
    Ссылка
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 12.07.2021 01:06
    0
    З одного боку, слід йти у команду з топ-5 чемпіонату. А з іншого - він вже засидівся в Бельгії. Хоча чемпіонати десь рівні, тобто вийде шило на мило. Хай вирішує, аби заграв у новій команді
    Ссылка
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