Источник: Бенфика ведет переговоры с Гентом о трансфере Яремчука

Португальская «Бенфика» ведет переговоры с «Гентом» о трансфере украинца Романа Яремчука.

Форвард хорошо проявил себя за сборную Украины на Евро-2020, забив два гола и отдав одну голевую передачу.

Раньше стало известно, за сколько бельгийский клуб хочет продать 25-летнего Яремчука.