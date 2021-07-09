Источник: Бенфика ведет переговоры с Гентом о трансфере Яремчука

Португальская «Бенфика» ведет переговоры с «Гентом» о трансфере украинца Романа Яремчука.
Форвард хорошо проявил себя за сборную Украины на Евро-2020, забив два гола и отдав одну голевую передачу.
Раньше стало известно, за сколько бельгийский клуб хочет продать 25-летнего Яремчука.
E' stato protagonista con l'Ucraina a #EURO2020 https://t.co/MmuVdXf20R— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 8, 2021
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Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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