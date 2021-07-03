Большая сумма. Стало известно, за сколько Гент хочет продать Яремчука

Форвард сборной Украины, скорее всего, будет продан нынешним летом

  • 03.07.2021 14:04
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Большая сумма. Стало известно, за сколько Гент хочет продать Яремчука
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Технический директор «Гента» Мишель Луважи рассказал о том, сколько клуб надеется заработать нынешним летом на трансфере Романа Яремчука:

«Мы довольны игрой Романа Яремчука, который забил уже два гола на Евро. Он пожинает плоды собственного труда: когда он стал игроком «Гента» четыре года назад, то не имел ничего общего с тем игроком, которым является сейчас.

Он трудолюбив, профессионален и два последних сезона выступает на высоком уровне. К тому же он открытый и приятный парень. Роман с каждым годом становится лучше. Думаю, у него есть потенциал, чтобы далеко пойти.

Я никогда не говорю о трансферных суммах. Но мы действительно рассчитываем выручить крупную сумму от его продажи. 15 миллионов евро? Надеемся на гораздо большее, даже если рынок останется под влиянием пандемии. Все будет зависеть от страны и рынка.

То, что Украина сыграет с Англией, очень хорошо: Яремчук может вновь проявить себя. Английский рынок всегда ориентируется на крупные летние турниры, такие, как чемпионаты мира и Европы».

Ранее сообщалось о том, что заменить Яремчука в «Генте» может другой форвард сборной Украины, Артем Довбик.

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Источник — RTBF

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