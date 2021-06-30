Довбик нарасхват. Артем может заменить Яремчука в Генте

Бельгийский «Гент» всерьез рассматривает кандидатуру форварда «Днепра-1» Артема Довбика на замену нападающему Роману Яремчуку.

Яремчук хорошо проявил себя на Евро-2020 и почти наверняка перейдет в один из европейских топ-клубов.

Старт торгов по Довбику, который стал автором победного гола в матче Украины против Швеции (2:1) в 1/8 финала Евро-2020, ожидается от 5 миллионов евро.

Кроме того, не первый месяц следят за Артемом итальянский «Торино», турецкий «Бешикташ», испанский «Реал Сосьедад» и украинские гранды.