Довбик нарасхват. Артем может заменить Яремчука в Генте

Бельгийский «Гент» всерьез рассматривает кандидатуру форварда «Днепра-1» Артема Довбика на замену нападающему Роману Яремчуку.
Яремчук хорошо проявил себя на Евро-2020 и почти наверняка перейдет в один из европейских топ-клубов.
Старт торгов по Довбику, который стал автором победного гола в матче Украины против Швеции (2:1) в 1/8 финала Евро-2020, ожидается от 5 миллионов евро.
Кроме того, не первый месяц следят за Артемом итальянский «Торино», турецкий «Бешикташ», испанский «Реал Сосьедад» и украинские гранды.
Источник — Фан-сайт ФК Днепр
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