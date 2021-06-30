Довбик нарасхват. Артем может заменить Яремчука в Генте

Следят за Артемом «Торино», «Бешикташ», «Реал Сосьедад» и другие клубы

  • 30.06.2021 23:23
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Довбик нарасхват. Артем может заменить Яремчука в Генте
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бельгийский «Гент» всерьез рассматривает кандидатуру форварда «Днепра-1» Артема Довбика на замену нападающему Роману Яремчуку.

Яремчук хорошо проявил себя на Евро-2020 и почти наверняка перейдет в один из европейских топ-клубов.

Старт торгов по Довбику, который стал автором победного гола в матче Украины против Швеции (2:1) в 1/8 финала Евро-2020, ожидается от 5 миллионов евро.

Кроме того, не первый месяц следят за Артемом итальянский «Торино», турецкий «Бешикташ», испанский «Реал Сосьедад» и украинские гранды.

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Источник — Фан-сайт ФК Днепр

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