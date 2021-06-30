Как проснуться знаменитым. Кто такой Артем Довбик?

На самом деле, все случайности в нашей жизни – закономерны. Особенно тогда, когда ждешь и надеешься. Форвард сборной Украины Артем Довбик наверняка ждал и надеялся. И в самый нужный момент, точнее так - в самый-самый – он получил свой шанс. Которым воспользовался сполна. На последних секундах встречи 1/8 финала матча Швеция – Украина нападающий «Днепра-1» забил победный мяч и вывел нашу сборную в четвертьфинал Евро-2020.

Довбик сразу же стал героем нации. У нас слишком короткая дорога от забвения до величия, и наоборот. Но сейчас не об этом. Просто имя этого парня у всех на слуху, но далеко не все знают о нем чуть больше профайла на сайте УПЛ. Пользуясь случаем, ликвидируем этот информационный пробел.

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В матче против сборной Швеции Довбик появился на поле на 106 минуте, заменив Ярмоленко. Ему понадобилось всего 15 минут, чтобы стать героем: на 121 минуте Артем замкнул головой подачу Зинченко, вырвав таким образом победу для нашей национальной команды. Мяч в ворота «викингов» - первый для Довбика в футболке главной команды Украины. Да и провел он с учетом игры против шведов за первую сборную Украины всего-то три поединка. До этого матча в его активе было лишь девять минут в игре квалификационного раунда ЧМ-2022 против Казахстана, и второй тайм товарняка против Бахрейна.

Однако и по двух предыдущим поединкам за сборную Артем, невзирая на минимум предоставленного времени, оставил хорошее впечатление. Он создавал моменты, давил на оборону соперника, был неплох в подыгрыше. В общем, каши не портил. Тем не менее, по «ранжиру» среди форвардов команды Андрея Шевченко Довбик занимал последнее место. После Яремчука, понятное дело, и Беседина (наверное, если бы у Мораеса не было проблем со здоровьем, в итоговом списке сборной на Евро фамилии Довбик и не оказалось бы, но мы ведь знаем, что ничего случайно не бывает). Первому Артем проигрывал по раскрученности и объективности, второму – только по раскрученности. Мне кажется, если бы Довбик представлял в сборной «Динамо» или «Шахтер», он бы считался более талантливым. Но и об этом – не сейчас.

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Так уж получилось – в силу разных причин, и объективных в том числе, что к своим 24 годам Довбик постоянно ходил в числе «вечно перспективных», но прыгнуть выше не удавалось.

В «объектив» тренеров главной команды страны Довбык попал не после нынешнего сезона, а намного раньше. Ну, как намного: еще в 2016 году. Тогда нашу сборную только возглавил Андрей Шевченко. Молодой тренер «перелопатил» очень много игроков в поисках оптимального состава. Через его руки прошел и юный тогда Довбик, который получил вызов на «товарняк» против Мальты и на два официальных матча (отбор на ЧМ-2018) – против Финляндии и Исландии. Но на поле в составе сборной Довбик тогда так и не вышел.

Чем привлек еще тогда этот нападающий Андрея Шевченко? В сезоне 2016/2017 Довбик дебютировал в УПЛ. Причем не просто дебютировал, а «ворвался» в элитный дивизион нашего футбола. Молодой нападающий «Днепра» смотрелся очень убедительно: и с точки зрения техники, и по игре на «втором этаже», и по скоростным характеристикам. Уже тогда его признавали лучшим игроком месяца в УПЛ, а в его ангажементе были заинтересованы более солидные клубы (просто тот «Днепр» уже дышал на ладан).

Затем Артем как-то пропал с наших «радаров». Все потому, что его «Днепр» из-за печально известных санкций ФИФА и УЕФА вылетел из высшего дивизиона сразу в третий, а затем и вовсе исчез. Довбик исчезать вместе с клубом не захотел, и перешел в датский «Мидтьюллан».

Интересно, что вояж в страну принца Гамлета для Довбыка не был первым заграничным опытом. Он вкусил легионерского хлеба раньше, когда парню едва исполнилось 18-ть. В ту пору он подписал контракт с «Днепром» - еще с тем, где проблемы только начинались, где Маркевич имел богатый кадровый выбор. 18-летний нападающий в основу «днепрян» не проходил, и дабы получить игровую практику, решился на переход в чемпионат Молдовы – в «Зарю» из города Бельцы. Переход состоялся не в последнюю очередь потому, что тот молдовский коллектив тренировал украинский специалист Игорь Рахаев, работавший, кстати, вместе с Маркевичем в «Металлисте». Однако проявить себя в «Заре» Артему не удалось. Да ему и возможности особой не давали: нападающий сыграл лишь в трех матчах, после чего вернулся в «Днепр».

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В «Мидтьюллан» кого-угодно не возьмут. По меркам Дании – это однозначный суперклуб, академия которого котируется на уровне дортмундской «Боруссии». Скауты «Мидтьюллана» давно «вели» Артема. Говорят, что нашли его еще по матчам за «Черкасский Днепр» нашей второй лиги (сам футболист родом из Черкасс). Датчан подкупали мощь вкупе с техникой украинца; они видели в нем будущего игрока основы, который может прогрессировать, и которого затем можно будет выгодно продать.



ФК Мидтьюллан. Артем Довбик

Первый сезон в Дании у Артема получился более-менее: он провел 10 матчей в первой команде и отметился «чемпионским» голом в ворота «Копенгагена». Но вот дальше – не заладилось. Не заладилось в первую очередь из-за сложнейшей травмы – разрыва «крестов». Восстановление оказалось очень длительным и болезненным. Его клуб так долго ждать не захотел, и отдал парня в аренду – в «Сендерюск».

В составе этой команды Артем тоже выиграл титул – Кубок Дании. Но и там он не стал основным игроком. И вопрос не только в травме. Все-таки в тот карьерный период Артем не сумел показать все то, на что способен. Он не прогрессировал – а датчане ждали именно этого. Не дождавшись, отпустили его на все четыре стороны.

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Так Довбик летом 2020-го вернулся в «Днепр». Точнее, «Днепр-1». Несмотря на то, что нынешнюю футбольную команду из славного города Днепр сложно называть грандом украинского футбола, именно в ней мы и увидели «настоящего» Довбика. То есть, того самого, на которого еще в Черкассах ходили болельщики и которого вызывали на неудавшиеся смотрины в киевское «Динамо».

Возможно, последствия страшной травмы до сих пор сказываются на действиях Довбика – особенно это касается скорости, но вот в иных компонентах футболист явно прибавил. Он стал более универсальным – может играть и на фланге, и «ложную девятку», и центрфорварда, понятное дело. «Выкристаллизовался» и его удар с левой – мало кто в УПЛ обладает ударом такой силы и точности. Ну и «профильные» функции отточил – игру головой, умение открываться, играть на опережение. Да и технику тоже. В общем, к своим 24-м годам это зрелый футболист уровня сборной Украины. И явно выше уровня «Днепра-1».

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Кстати, не удивлюсь, если после Евро его заберут на более «богатые села». Контракт с «днепрянами» у Артема действует еще два года, но наверняка в случае хорошего предложения его отпустят. Да и Русина клуб уже подписал: не иначе, как замену для Артема.

В общем, теперь «по ранжиру» Довбик – наверняка не последний форвард сборной Украины. Особенно с учетом травмы Беседина. Вполне возможно, что Шевченко теперь будет чаще доверять Артему. Ждем его появления в игре против Англии.

А еще ждем, что на этом красивая история не закончится. Судьба дала парню шанс, и он им воспользовался. Теперь почти все зависит от него самого.