Это победа! Довбик ударом головой приносит Украине победу над Швецией!

Форвард Артем Довбик ударом головой принел Украине победу над Швецией!
Украина вырывает победу над Швецией в матче 1/8 финала Евро-2020 (2:1).
Это победа!!!
ГОЛ! 1:2. Артем Довбик, 120 мин.
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Источник — Sport.ua
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Есть тактика. а есть стратегия. И в данном случае стратегия оказалась оправданной.
Где Нидерланды? Где Австрия?
Можно ли сказать, что шведы недооценили нашу сборную?
Вряд ли. Шведы выглядели лучше значительную часть времени.
Но им приходилось играть в несвойственную для них игру.
А потом, нервы у них не выдержали.
Всех с исторической победой!!!
Есть тактика. а есть стратегия. И в данном случае стратегия оказалась оправданной.
Где Нидерланды? Где Австрия?
Можно ли сказать, что шведы недооценили нашу сборную?
Вряд ли. Шведы выглядели лучше значительную часть времени.
Но им приходилось играть в несвойственную для них игру.
А потом, нервы у них не выдержали.
Всех с исторической победой!!!
1) Зінченко зібрався, красень, гол + пас;
2) Довбик ну просто молодчинка;
3) Бєсєдін однозначно боєць, ціною його безстрашної дії, яка безперечно вплинула на результат, стала його моторошна травма (бажаю йому якнайшвидшого одужання та повернення у футбол).
Усіх з перемогою!
Слава Україні!
Артему здоровья!
Ничего в этой Швеции нету кроме Кулуевски и Форсберга
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