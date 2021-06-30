Это победа! Довбик ударом головой приносит Украине победу над Швецией!

Украина в овертайме вырывает победу над Швецией в матче 1/8 финала Евро-2020

  • 30.06.2021 00:33
  • 19806 просмотров
  • 78 комментариев
Это победа! Довбик ударом головой приносит Украине победу над Швецией!
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард Артем Довбик ударом головой принел Украине победу над Швецией!

Украина вырывает победу над Швецией в матче 1/8 финала Евро-2020 (2:1).

Это победа!!!

ГОЛ! 1:2. Артем Довбик, 120 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник — Sport.ua

(51 голос)

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Комментарии
    New Zealander
    online
      New Zealander, 30.06.2021 01:09
    0
    Як пройти Англію? А треба усього лише зіграти не гірше за Ісландію, яка вибила Англію на попередньому турнірі
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 30.06.2021 01:07
    0
    Cтapый Xaнтep, 30.06.2021 01:03
    Ну шо, хлоп'ята, а чи не замахнутись нам на самОго родоначальника футболу, на Англію? Тим більше, шотакий досвід в нас вже є.
    И было бы это очень в стиле вылета Франции, Португалии и Нидерландов. Но шапочки пока пусть лежат, рано ими закидывать. Тут бы теперь понять кто у нас в строю в контексте травм.
    Ссылка
    Cтapый Xaнтep
    online
      Cтapый Xaнтep, 30.06.2021 01:03
    +1
    Ну шо, хлоп'ята, а чи не замахнутись нам на самОго родоначальника футболу, на Англію? Тим більше, шотакий досвід в нас вже є.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 30.06.2021 01:02
    +6
    SPb, 30.06.2021 00:54
    Напомнили Шведам и как под Полтавой дали бой,теперь снова ,но в Глазго-)Всех с победой!!! Беседин ценой травмы помог,скорейшего восстановления ему!
    Радянська освіта? Шведи під Полтавою взагалі то союзниками українців були
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 30.06.2021 00:58
    0
    Саша Яковенко, 30.06.2021 00:56
    Ждал этой победы, чтобы написать про Нидерланды и Австрию, а все уже и так написали.
    Есть тактика. а есть стратегия. И в данном случае стратегия оказалась оправданной.
    Где Нидерланды? Где Австрия?
    Можно ли сказать, что шведы недооценили нашу сборную?
    Вряд ли. Шведы выглядели лучше значительную часть времени.
    Но им приходилось играть в несвойственную для них игру.
    А потом, нервы у них не выдержали.
    Всех с исторической победой!!!
    Не факт, что там была многоходовочка, но результат на лицо. Шведов мы прошли, а вот прошли бы Италию? Не факт.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 30.06.2021 00:58
    +1
    NM16071, 30.06.2021 00:41
    А нащо футболісти ліфчики вдягають. Чи Довбик голубий?
    А нашо такі "знавці" пишуть? Хоч би поцікавився, що то за "ліфчик" перед тим, як таке писати
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 30.06.2021 00:57
    +5
    Беседин, братан, не болей! Мы за тебя!
    Ссылка
    Liverpool
    online
      Liverpool, 30.06.2021 00:57
    +2
    Довбик молодец однозначно, но вот я бы отметил передачу на него, вот это действительно - класс...
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 30.06.2021 00:56
    -3
    Local78, 30.06.2021 00:53
    Я також про це подумав, але чимось мені Довбик більше імпонує ніж Бєсєдін, здоров'я йому.
    Главное чтоб за длинным чеком не погнался в Шахтёр/Динамо. Малиновский и Зинченко ему в пример.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 30.06.2021 00:56
    +5
    Ждал этой победы, чтобы написать про Нидерланды и Австрию, а все уже и так написали.
    Есть тактика. а есть стратегия. И в данном случае стратегия оказалась оправданной.
    Где Нидерланды? Где Австрия?
    Можно ли сказать, что шведы недооценили нашу сборную?
    Вряд ли. Шведы выглядели лучше значительную часть времени.
    Но им приходилось играть в несвойственную для них игру.
    А потом, нервы у них не выдержали.
    Всех с исторической победой!!!
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 30.06.2021 00:55
    +6
    Ребята , спасибо за победу! Зина - гол ваще супер! Ярмола передача на Зину огонь, ждем тебя против Англии!!! Довбык, ну ты сам знаешь... Красень. Все красавци! Все силы положили , было видно что тяжело,но выстояли. Удачи с Англией!
    Ссылка
    SPb
    online
      SPb, 30.06.2021 00:54
    +1
    Напомнили Шведам и как под Полтавой дали бой,теперь снова ,но в Глазго-)Всех с победой!!! Беседин ценой травмы помог,скорейшего восстановления ему!
    Ссылка
    Cтapый Xaнтep
    online
      Cтapый Xaнтep, 30.06.2021 00:54
    +5
    Спасибо шведу за нашу победу!!!
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 30.06.2021 00:53
    +3
    Alexey Antonenko, 30.06.2021 00:51
    Главное, чтоб это было для него стимулом и началом хорошей карьеры, а не как в своё время 2 гола Валенсии и дальше вечная перспективность у кое кого
    Я також про це подумав, але чимось мені Довбик більше імпонує ніж Бєсєдін, здоров'я йому.
    Ссылка
    serhivan
    online
      serhivan, 30.06.2021 00:53
    +6
    Декілька резюме по матчу:
    1) Зінченко зібрався, красень, гол + пас;
    2) Довбик ну просто молодчинка;
    3) Бєсєдін однозначно боєць, ціною його безстрашної дії, яка безперечно вплинула на результат, стала його моторошна травма (бажаю йому якнайшвидшого одужання та повернення у футбол).
    Усіх з перемогою!
    Слава Україні!
    Ссылка
    Cтapый Xaнтep
    online
      Cтapый Xaнтep, 30.06.2021 00:52
    -3
    Як
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 30.06.2021 00:51
    +2
    Local78, 30.06.2021 00:49
    Радий за Довбика, такий важливий гол запам'ятається на все життя.
    Главное, чтоб это было для него стимулом и началом хорошей карьеры, а не как в своё время 2 гола Валенсии и дальше вечная перспективность у кое кого
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 30.06.2021 00:49
    +9
    Радий за Довбика, такий важливий гол запам'ятається на все життя.
    Ссылка
    The_Chinese_
      The_Chinese_, 30.06.2021 00:48
    +3
    У меня такой вопрос :почему Малиновский играет непонятно где,видно же что ему там неудобно!Поэту и получается непонятно как
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 30.06.2021 00:48
    +3
    The_Chinese_, 30.06.2021 00:46
    Ну все Беседина больше не будет.А Довбику шанс с Англичанами нужно дать.
    Боюсь что только от безысходности(
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 30.06.2021 00:45
    +24
    Шведам спасибо! И за 1/8, и за 1/4
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 30.06.2021 00:39
    +21
    Когда Довбик забил, у меня пол района проснулось!
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 30.06.2021 00:40
    +19
    Австрия:: А что так можно было?????
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 30.06.2021 00:39
    +19
    Австрия и Нидерланды рыдайте а мы в деле, браво мужики!
    Ссылка
    ya_3
    online
      ya_3, 30.06.2021 00:38
    +19
    Это ЗВИЗДЕЦ!!! У меня нет слов - вымучили, выстрадали, выДОВБИЛИ!!!
    Ссылка
    Forward_dd
    online
      Forward_dd, 30.06.2021 00:37
    +19
    Довбик!!!!!
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 30.06.2021 00:37
    +19
    шведы конечно какието просто нереально везучие для нас, уже можно сказать исторически
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 30.06.2021 00:37
    +18
    Чего ж его так долго мариновали, разве что только ради этого момента) ну красава, что тут скажешь!
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 30.06.2021 00:43
    +16
    rasta13, 30.06.2021 00:41
    Ай Довбик ай молодец, раньше бы его выпускали вместо Яремчука, а не Беседина
    Бєсєдін сьогодні теж важливу роль зіграв. Правда ціною травми.
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 30.06.2021 00:37
    +16
    Молодцы сегодня все !!! Есть ПОБЕДА!!! Довбик порадовал!! Беседину здоровья!
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 30.06.2021 00:42
    +14
    В коем то веке мы провели отличные замены! Довбик красун, Цыганков и Макаренко отлично вошли, последний вообще не ошибался и отлично обострял.
    Артему здоровья!
    Ссылка
    stalker digga
    online
      stalker digga, 30.06.2021 00:41
    +14
    Сколько я кричал- выпустите Довбика и наконец!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 30.06.2021 00:36
    +14
    Победааааааааааа!!
    Ссылка
    Istvan Gerics
      Istvan Gerics, 30.06.2021 00:39
    +12
    З перемогою Україно!!!
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 30.06.2021 00:38
    +12
    Беседке здоровья . Довбик молодец .
    Ничего в этой Швеции нету кроме Кулуевски и Форсберга
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 30.06.2021 00:42
    +11
    Де Австрія , де Нідерланди ??? Шева всіх переграв)))
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 30.06.2021 00:36
    +11
    З перемогою!!!!!!
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 30.06.2021 00:44
    +10
    Просто огонь, как же он качественно выдержал линию офсайда, забить было легче чем выдержать ее, думаю каждый понимает что в 1/8 в своем дебютном поединке на последних минутах настолько много желания забить что выстоять на этой линии так хладнокровно до самого момента подачи и только потом делать рывок, дорогого стоит
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 30.06.2021 00:44
    +10
    Igor Krasnenko, 30.06.2021 00:42
    и Нидерланди тоже молча завидуют))
    Тут даже Франция офигела
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 30.06.2021 00:43
    +10
    Сьогодні в синіх футболках були ЛЕВИ!
    Ссылка
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