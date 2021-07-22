Козлова прокомментировала выход в четвертьфинал на турнире в Гдыне

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№154 WTA) рассказала, что стало ключом к победе над Александрой Саснович на турнире в Гдыне.



«Думаю, что после первого сета я старалась играть более агрессивно и это принесло свои плоды. Когда была такая возможность, я действовала активно. Также было важно проявить терпение. Саснович – хорошая теннисистка, с ней сложно играть. Но каждый раз, когда у меня появлялся шанс играть агрессивнее, я так и играла», – сказала Козлова.



В 1/4 финала Козлова сразится против Катаржины Кавы из Польши (№143 WTA).