Козлова пробилась в 1/4 финала на турнире в Гдыне, обыграв шестую сеяную

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№154 WTA) добыла еще одну победу в основной сетке грунтового турнира WTA 250 в Гдыне.



В матче второго круга украинка переиграла Александру Саснович из Беларуси (№86 WTA).



Гдыня. Второй круг

Катерина Козлова (Украина) – Александра Саснович (Беларусь) – 2:6, 6:4, 6:3



В следующем круге Катерина сразится против Ирины Бегу из Румынии (№81 WTA) или Катаржины Кавы из Польши (№143 WTA).

Для Козловой это второй подряд выход в 1/4 финала в рамках турнира WTA. Ранее она четыре раза из десяти добывала путевку в полуфиналы.