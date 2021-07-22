Козлова пробилась в 1/4 финала на турнире в Гдыне, обыграв шестую сеяную

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№154 WTA) добыла еще одну победу в основной сетке грунтового турнира WTA 250 в Гдыне.
В матче второго круга украинка переиграла Александру Саснович из Беларуси (№86 WTA).
Гдыня. Второй круг
Катерина Козлова (Украина) – Александра Саснович (Беларусь) – 2:6, 6:4, 6:3
В следующем круге Катерина сразится против Ирины Бегу из Румынии (№81 WTA) или Катаржины Кавы из Польши (№143 WTA).
Для Козловой это второй подряд выход в 1/4 финала в рамках турнира WTA. Ранее она четыре раза из десяти добывала путевку в полуфиналы.
Источник — Sport.ua
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