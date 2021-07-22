Козлова пробилась в 1/4 финала на турнире в Гдыне, обыграв шестую сеяную

Катерина добыла волевую победу над Александрой Саснович

  • 22.07.2021 14:31
  • 967 просмотров
  • 3 комментария
Козлова пробилась в 1/4 финала на турнире в Гдыне, обыграв шестую сеяную
© WTA. Катерина Козлова

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№154 WTA) добыла еще одну победу в основной сетке грунтового турнира WTA 250 в Гдыне.
 
В матче второго круга украинка переиграла Александру Саснович из Беларуси (№86 WTA). 
 
Гдыня. Второй круг
Катерина Козлова (Украина) – Александра Саснович (Беларусь) – 2:6, 6:4, 6:3
 
В следующем круге Катерина сразится против Ирины Бегу из Румынии (№81 WTA) или Катаржины Кавы из Польши (№143 WTA).

Для Козловой это второй подряд выход в 1/4 финала в рамках турнира WTA. Ранее она четыре раза из десяти добывала путевку в полуфиналы.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 22.07.2021 15:25
    +1
    Elis, 22.07.2021 15:22
    А тим часом на Світоліну в першому колі ОІ чекає Лаура Зігемунд, а Ястремська гратиме проти канадійки Лейли Фернандеш.
    Швидкість, з якою останнім часом з'являються новини на цьому сайті, свідчить про те, що сюди більше нема сенсу заходити.
    Олімпійський теніс в розділі Олімпіади буде, є певні незручності
    Ссылка
    Elis
      Elis, 22.07.2021 15:22
    -1
    А тим часом на Світоліну в першому колі ОІ чекає Лаура Зігемунд, а Ястремська гратиме проти канадійки Лейли Фернандеш.
    Швидкість, з якою останнім часом з'являються новини на цьому сайті, свідчить про те, що сюди більше нема сенсу заходити.
    Ссылка
    Arty900
      Arty900, 22.07.2021 14:39
    +4
    Молодець. Грає на своєму рівні, без провалів та користується шансом поки еліта на ОІ.
    Ссылка
    Arty900
    online
      Arty900, 22.07.2021 14:39
    +4
    Молодець. Грає на своєму рівні, без провалів та користується шансом поки еліта на ОІ.
    Ссылка
    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 22.07.2021 15:25
    +1
    Elis, 22.07.2021 15:22
    А тим часом на Світоліну в першому колі ОІ чекає Лаура Зігемунд, а Ястремська гратиме проти канадійки Лейли Фернандеш.
    Швидкість, з якою останнім часом з'являються новини на цьому сайті, свідчить про те, що сюди більше нема сенсу заходити.
    Олімпійський теніс в розділі Олімпіади буде, є певні незручності
    Ссылка
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